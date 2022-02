Ex-puhemies ei enää ehdolle eduskuntaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan kansanedustaja Anu Vehviläinen kertoo antavansa tilaa muille ehdokkaille.

Keskustan kansanedustaja, entinen puhemies Anu Vehviläinen ei aio asettua ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleissa.

– On osattava luopua: nyt on hetkeni. En tavoittele kansanedustajuutta 2023. On annettava latua muille, Anu Vehviläinen kirjoittaa Twitterissä.

– Kiitollisuus, pieni hämmennys ja uteliaisuus huomiseen – tältä nyt tuntuu, Vehviläinen jatkaa.

Hän sanoo Karjalaiselle, että päätös syntyi pitkän harkinnan jälkeen. Ratkaisua vauhditti keskustan Pohjois-Karjalan piirin linjaus, jonka mukaan esitykset eduskuntavaalien ehdokkaista tulisi tehdä maaliskuun 18. päivään mennessä.

Istuvista kansanedustajista myös Satu Hassi (vihr.), Markus Mustajärvi (vas.), Jaana Pelkonen (kok.), Juha Sipilä (kesk.) ja Matti Vanhanen (kesk.) ovat kertoneet jättävänsä vuoden 2023 vaalit väliin.

