Ex-presidentti suuttui Saksalle: ”Venäjän joukot ovat jo maassa”

Saksan kehotus jännitteiden vähentämiseksi Ukrainassa on ”selkärangaton” ja ”moraaliton”, arvostelee Viron ex-presidentti Toomas Hendrik Ilves. Ukrainan tilanne on viime aikoina jälleen kiristynyt, ja venäläisjoukkojen liikkeiden on jopa arvioitu enteilevän uutta hyökkäystä. Venäjä on keskittänyt joukkojaan miehittämilleen alueille, ja Venäjän johdon retoriikka Ukrainaa kohtaan on jyrkentynyt.

Saksa ja Ranska kehottivat lauantaina sekä Ukrainaa että Venäjää pyrkimään tilanteen rauhoittamiseen.

Viron presidenttinä 2006-2016 toiminut Ilves ei kannanottoa niele.

– Eli Venäjän joukot, jotka ovat jo maassasi, keskittävät miehiä ja kalustoa. Saksa kehottaa sinua de-eskaloimaan. Mikä teissä on vikana? Saksan ulkoministeriö, ette selvästikään ole tyhmiä. Olette selkärangattomia. Ja moraalittomia. Hävetkää, Ilves kirjoitti Twitterissä sunnuntaina.

– Näin käy kun diilit, kuten esimerkiksi NS2, määrittelevät ulkopolitiikan. Ei loukata Venäjää heidän toimiensa takia, Ilves jatkoi, viitaten Nord Stream 2-kaasuputkihankkeeseen.

Ex-presidentin mukaan Saksan kehotus on todiste siitä, että myös suuren eurooppalaisen valtion ulkopolitiikka on ”ostettavissa”.

