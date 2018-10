Ex-presidentti rahanpesun skandaalista: Virosta tehtiin syntipukki

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toomas Hendrik Ilveksen mielestä Danske Bankin epäilty rahanpesu on Tanskan eikä Viron syytä.

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves kertoo tanskalaiselle Weekendavisen-lehdelle, että Danske Bank yrittää vierittää rahanpesuskandaalin Viron syyksi. Asiasta kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Danske Bankin Viron-yksikköä epäillään laajamittaisesta rahanpesusta. Pankin kautta kerrotaan virranneen jopa 200 miljardia euroa rahaa, jonka alkuperää pidetään epäilyttävänä.

Danske Bankin oman selvityksen mukaan rahanpesuun liittyvät ongelmat johtuivat siitä, että Viron-yksikkö ei koskaan integroitu emopankin tietojärjestelmiin, koska sitä pidettiin kalliina. Tämän johdosta pankilla oli rajattu pääsy Viron-yksikön rahaliikennetietoihin.

Ilves pitää väitettä vastuunpakoiluna. Hänen mukaansa Viro on itäeurooppalaisena maana Danske Bankille ”sopiva pahantekijä”, joka on helppo asettaa syntipukiksi.

Ilves sanoo tanskalaislehdelle, että rahanpesuun liittyvät ongelmat ovat lähtöisin Tanskasta.

– Päävastuu kirjanpidosta on Danske Bankilla. Mitä Viro on tehnyt? Viro ei ole ostanut sitä haarakonttoria. He tahtovat vierittää syyn toisten niskoille.

– Se on tanskalainen pankki, joka on Tanskan pankkivalvonnan alaisuudessa. Yrittäkää hyväksyä se, Ilves sanoo.