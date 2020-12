Ex-presidentti moittii Viroa, viittaa Suomen koronalukuihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viron ilmaantuvuusluvut ovat liki nelinkertaiset Suomeen nähden.

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves soimaa maansa koronatoimia. Hän arvostelee Viron hallitusta Twitterissä ja vertaa tilannetta Suomen lukuihin.

Ilveksen mukaan koronavirusrokotteiden tulo markkinoille on kuitenkin muuttamassa epidemian lääketieteellisestä haasteesta logistiseksi haasteeksi.

– Ottaen huomioon, että hallituksen hapuileva lähestymistapa on johtanut nelinkertaiseen tartunta-asteeseen [ilmaantuvuusluku] Suomeen verrattuna, toivon, että keskitytään tähän eikä kansanäänestykseen.

Ilves viittaa mitä ilmeisimmin hallituksessa istuvan kansalliskonservatiivisen EKRE-puolueen ajamaan kansanäänestykseen, jossa kysyttäisiin, tulisiko avioliitto määrittää vain miehen ja naisen väliseksi. EKRE haluaisi määritelmän perustuslakiin.

Toomas Hendrik Ilves on jakanut linkin tästä löytyvään The Atlanticin juttuun. Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuden viraston entinen apulaisministeri Juliette Kayyem toteaa siinä koronaepidemian olevan jo menossa rokotteiden ansiosta kohti loppuaan. Kayyem korostaa kirjoituksessa, miten tärkeää rokotteiden nopea jakelu nyt on.

Koronaepidemian toinen aalto on koetellut Viroa kovaa ja tartuntaennätykset ovat paukkuneet viime aikoina. Epidemiatilannetta kuvaava ilmaantuvuusluku on noussut jo noin 385 tartuntaan 100 000 asukasta kohden 14 päivän aikana. Suomessa luku on pysytellyt hieman yli sadassa.

Viron yleisradion mukaan maassa on raportoitu viimeisen 24 tunnin aikana 248 uutta koronatapausta. Lauantaina tartuntoja kirjattiin ennätykselliset 561 ja sunnuntaina 479. Kevään aallossa Virossa todettiin pahimmillaan yli 130 tartuntaa päivässä.

Vaktsiini tulekuga muutub covid meditsiinilisest väljakutsest hoopis logistiliseks küsimuseks. Arvestade, et valitsuse käpardlik lähenemine on viinud Soomest neljakordselt suurem nakatumisele, siis loodan, et keskendatakse sellele, mitte referendumile. https://t.co/TQ64b8zupG — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) December 7, 2020