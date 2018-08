Ex-poliisijohtaja: Britannia ei ole herännyt äärioikeiston uhkaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Alkuvuodesta eläkkeelle jääneen poliisijohtajan mukaan äärioikeiston uhka on kasvussa Britanniassa.

Suur-Lontoon poliisitoimen terrorisminvastaisen yksikön entinen johtaja Mark Rowley on varoittanut maan poliitikkoja, mediaa ja yhteisöjä aliarvioimasta äärioikeiston uhkaa, kertoo The Guardian. Rowleyn mukaan National Action -ryhmittymän kaltaisilla äärioikeistojärjestöillä on terroristiryhmän strategia.

”Ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan meillä on kotimainen terroristiryhmä, joka on oikeistolainen, uusnatsistinen, ylpeästi valkoisen rodun paremmuuteen uskova, esittäen väkivaltaista ja pahaa ideologiaa”, Rowley kertoi BBC:n haastattelussa. National Actioniin kuuluminen on Britanniassa laitonta terrorismilakien nojalla.

Äärioikeistojärjestöt pyrkivät Rowleyn mukaan paketoimaan agressiivisen suvaitsemattomuuden ja hieman peitellyn väkivallan puolesta puhumisen politiikan valtavirtaan. Hänen mukaansa Britannian tulee pysyä hereillä ja varmistaa, etteivät äärijärjestöt pääse saamaan uskottavuutta ja esittämään itseään valkoisen tai islamilaisen Britannian edustajina.

”En sano että kyseessä on saman tason uhka kuin islamistien uhka. Viime vuoden luvuista esimerkiksi, neljästätoista torjutusta terrorismisuunnitelmasta kymmenen oli islamistien ja neljä äärioikeiston, joten ei voi teeskennellä että uhkat olisivat tismalleen samaa voimakkuutta, mutta se on hyvin merkittävää ja kasvussa, eikä tätä ole näkemäni mukaan tunnustettu parin viime vuoden aikana”, hän sanoo.