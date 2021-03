Ex-pääministeri: Tämä oli lähihistorian tyhmin päätös

Britannian EU-ero on ”lähihistorian tyhmin päätös”, luonnehtii ex-pääministeri Alexander Stubb (kok.). Nykyään Firenzessä toimivan EU-yliopiston professorina työskentelevä Stubb tunnetaan etenkin ulko- ja eurooppapolitiikan tuntijana.

Stubb viittasi perjantaina julkaistuihin tilastotietoihin, joiden mukaan Britannian BKT laski tammikuussa 2,9 prosenttia.

– Brexitin odotettu seuraus, ja valitettavasti tilanne ei tästä parane. Pandemiaa tullaan tietenkin tarjoamaan pääsyyksi, mutta pelkään, että kyse on sen itsepetoksen jatkamisesta, joka johti lähihistorian tyhmimpään kansallisvaltion tekemään päätökseen, Stubb totesi.

EU:n ja Britannian välinen siirtymäkausi päättyi vuoden 2020 loppuun.

Brittiläisen ONS-tilastokeskuksen mukaan Britannian BKT on yhä yhdeksän prosenttia pienempi kuin helmikuussa 2020.

An expected consequence of #Brexit, and unfortunately it won’t get better. Pandemic will naturally be spun as the main cause, but I am afraid that is just an extension of self-denial that caused the most stupid decision of a modern nation state in recent history. #sad https://t.co/tqyij4lWb6

— Alexander Stubb (@alexstubb) March 12, 2021