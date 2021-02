Ex-pääministeri: Pandemiaa olisi voitu lyhentää kuukausilla

Britannian entisen pääministeri Tony Blairin mukaan koronapandemia olisi voitu kukistaa huomattavasti aiemmin, jos maailmalla olisi tehty tehokkaampaa yhteistyötä rokotteiden, virustestauksen ja lääkkeiden suhteen.

Blair on kehottanut Britanniaa ottamaan johtavan aseman uuden terveysturvallisuutta koskevan infrastruktuurin kehittämisessä.

Hankkeen tavoitteena olisi tunnistaa uusia uhkakuvia ja kehittää niihin aiempaa nopeammin hoitoja.

– Uskon, että virus olisi voitu kukistaa ainakin kolme kuukautta aiemmin, jos asiaa olisi vuosi sitten koordinoitu maailmanlaajuisesti, Blair sanoo Guardian-lehdelle.

Hänen mukaansa rokotusten kehitysaikaa voitaisiin lyhentää vain noin sataan vuorokauteen. Tony Blairin Institute for Global Change -säätiön raportissa kehotetaan vastaamaan tuleviin pandemioihin ”sotilasoperaation kaltaisilla toimilla”, joissa käytettäisiin modernia valvontateknologiaa ja tarvittaessa yksityisen sektorin tuotantokapasiteettia.

– Viruksen tunnistamisen jälkeen aloitettu rokotteiden kehitystyö, tuotanto ja jakelu on kestänyt noin 15 kuukautta. Tämän seurauksena koko maailmassa on kärsitty valtavasta, katastrofaalisesta talouden shokista terveysongelmien ohella, Tony Blair sanoo.

