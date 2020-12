Ex-pääministeri Brexit-neuvotteluista: ”Surullinen todellisuus”

EU:n ja Britannian sopimusneuvottelujen tilanne näyttää synkältä, arvioi entinen pääministeri Alexander Stubb. Tätä nykyään Firenzen EU-yliopiston professorina työskentelevä Stubb on tehnyt pitkän uran EU-politiikan parissa.

Aikaa sopimuksen aikaansaamiseksi on, mutta rajallisesti, Stubb arvioi.

– Yleensä, kun EU neuvottelee suuria sopimuksia, olen varma sen suhteen, että lopulta sopimus myös saadaan. Nyt, seurattuani Brexit-neuvotteluja etäältä, olen entistä huolestuneempi sen suhteen, että törmäämme tässä seinään, Stubb kirjoitti englanninkielisessä Twitter-ketjussa sunnuntaina.

– Aikaa on yhä, mutta rajallisesti. Neljän ja puolen vuoden jälkeen olisi tuhlausta olla saamatta aikaan sopimusta suhteen tulevaisuudesta. Riippumatta siitä mitä tapahtuu – saadaanko sopimus vai ei – joudumme elämään Britannian itse aiheuttaman vahingon kanssa koko näköpiirissä olevan tulevaisuuden. Surullinen todellisuus.

EU ja Britannian kauppasopimusneuvottelut ovat jatkuvasti venyneet, ja neuvottelut ovat eri lähteiden mukaan olleet jo lähellä katkeamista. Britannian pääministeri Boris Johnson ei ole sulkenut pois sopimuksettoman EU-eron mahdollisuutta.

Neuvottelujen viimeisin takaraja on asetettu sunnuntaille. Siirtymäkausi, jonka aikana Britannia osallistuu sisämarkkinoille ja tulliunioniin entiseen tapaan, päättyy vuoden lopussa.

Usually when the EU is negotiating big agreements, I am confident there is going to be a deal at the end of the day. However, following the #Brexit negotiations from afar, I am getting increasingly anxious that we are hitting a brick wall. 1/2

There is still time, albeit limited. After 4,5 years it would be such a waste not to get an agreement on the future relationship. No matter what happens – deal or no deal – we will all have to live with the UK’s self-inflicted damage for the foreseeable future. Sad reality. 2/2

— Alexander Stubb (@alexstubb) December 13, 2020