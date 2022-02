Ex-ministerin mukaan hyökkääjä pyrkii Kiovaan ja Harkovaan

Huonokuntoista tietä pitkin edenneet venäläisjoukot on pysäytetty pääkaupungin pohjoispuolella.

Ukrainan entinen puolustusministeri Andriy Zagorodnyuk arvioi sotilaallisen tilanteen olevan tällä hetkellä erittäin tiukka eri puolilla maata.

Hän sanoo Guardian-lehdelle ensimmäisen shokin tulleen aamulla ohjus- ja rakettihyökkäysten ja lennokki-iskujen myötä. Ukrainan takaisinvaltaamassa Mariupolin kaupungissa on tällä hetkellä melko hiljaista.

– Siellä ei ole tehty läpimurtoyritystä. Separatistien vastaisella rintamalinjalla on paljon tykistöpommitusta, mutta ei muita hyökkäyksiä, Andriy Zagorodnyuk toteaa.

Venäjän sotilasyksiköt puskevat tällä hetkellä eteenpäin useissa eri paikoissa. Krimiltä edenneet joukot ovat päässeet melko lähelle Khersonin kaupunkia.

– Tilanne on siellä todella kriittinen. He yrittävät myös saartaa Harkovan kaupunkia. Vaikuttaa siltä, että se on tällä hetkellä Venäjän pääkohde. He pyrkivät myös kohti Kiovaa yhdellä taisteluosastolla.

Valko-Venäjältä lähteneet joukot joutuivat liikkumaan pieniä ja huonokuntoisia teitä pitkin. Tämänhetkisten tietojen perusteella niiden eteneminen on pysäytetty.

– Kiovaan johtava tie on melko huono. On outoa lähettää näin pieni osasto tällaisella tiellä. Se oli selvästi virhelaskelma heidän puoleltaan, Zagorodnyuk sanoo.

Torstain taistelut ovat aiheuttaneet tappioita molemmille osapuolille.

– Ukrainan asevoimat taistelevat kiivaasti, eikä paniikkia ole. Vastarintaa tehdään, ja monessa suunnassa se onkin onnistunut, entinen puolustusministeri sanoo.

Destroyed Russian tank and armoured vehicles near Kharkiv https://t.co/diu38RnoZ5 — Neil Hauer (@NeilPHauer) February 24, 2022

An apparent shootdown of some aircraft claimed to have happened near Kyiv (since footage starts late and both sides have aircraft in the air impossible to ID) pic.twitter.com/OPVdoSg7wi — Jakub Janovsky (@Rebel44CZ) February 24, 2022

Ukrainian T-64 tanks destroyed and abandoned near Kherson, south Ukraine. Russia's invasion is proceeding from three directions – north, east and south. https://t.co/wscqYFJz7w — Neil Hauer (@NeilPHauer) February 24, 2022