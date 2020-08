Ex-ministeri USU:lle: Pekka Haavisto poliittisen vainon kohteena

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden ex-ministeri Osmo Soininvaaran mielestä vihreät ovat pärjänneet hallituksessa hyvin.

Osmo Soininvaaran sanoo Uutissuomalaiselle, että puolueen kannatuksen kannalta vihreillä on kuitenkin huonot ministerinsalkut, ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on joutunut poliittisen vainon kohteeksi.

Soininvaaran mukaan Haaviston ajojahdissa on kyse poliittisesta tarkoitushakuisuudesta.

– Presidentinvaaleista tässä on kysymys. Kaikki ne puolueet, jotka havittelevat presidentin paikkaa, ovat tässä mukana, ja perussuomalaiset, jotka muuten vaan haluavat lyödä vihreitä, hän sanoo.

– On ikävä, että Haavisto joutui poliittisen vainon kohteeksi, joka on vienyt hänen julkisuuskuvaansa. Minun ministeriaikanani ministeri pystyi organisoimaan töitä ministeriöissä ilman, että siitä tuli mikään poliisijuttu, Soininvaara sanoo jatkaa.

Haaviston rikostutkinnassa on kyse siitä, yrittikö Haavisto painostaa ulkoministeriön virkamiehiä ylittämään virkavastuunsa Syyriassa al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisessa.

Soininvaaran mukaan sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on toiminut hyvin, mutta puolueen salkkuvalinnoista löytyy arvosteltavaa.

– Poliisiministeri (sisäministeri) ei ole vihreiden ydinaluetta ja ulkoministeri on aina ollut enemmän valtion virkamies kuin poliitikko. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) salkku on lähellä vihreitä, mutta hänen on vaikea tehdä mitään kauhean yllätyksellistä, Soininvaara arvioi Uutissuomalaiselle.