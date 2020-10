Ex-ministeri purkautuu: Minua on nöyryytetty – ”kaikenlaista tuulettimeen”

Hanna Kososen mukaan hänellä olisi tietoa kollegojen edesottamuksista.

Tiede- ja kulttuuriministerinä elokuuhun asti toiminut keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen kirjoittaa Facebookissa äskeisestä välikysymyskeskustelusta. Hänen saamansa palautteen mukaan ”oli kuulemma päälle huutoa, asiatonta mollaamista ja ohipuhumista”.

– Eräät poliitikot ihmettelevät, että eikö saa loukata ketään. Ihmettelen ihmettelemistä. Millä tavalla yhteisten asioiden hoitamiseen kuuluu nöyryyttäminen ja toisten loukkaaminen. Millä tavalla loukkaaminen edistää asioiden hoitamista, Hanna Kosonen ihmettelee.

Hänen mukaansa nöyryytetty ei useinkaan pysty nousemaan tilanteesta vaan livahtaa samalle henkilökohtaisuuksien kanavalle nöyryyttäjän kanssa.

– En ole ikinä nauttinut politiikassa menneiden muistelusta ja takaisin iskemisestä. Hallituksen puolelta on tietenkin harmittanut opposition älyllinen epärehellisyys. Isossa salissa puhutaan mitä sattuu ja salin ulkopuolella tuumataan, että tämä nyt on tätä politiikkaa. Raivostuttavaa se on, koska kuulija saattaa kuvitella mitäsattuun totuudeksi. Jos jostain me päättäjät olemme suomalaisille vastuussa, niin ainakin oikean tiedon välittämisestä, Kosonen toteaa.

– Olen ollut nyt 5,5 vuotta kansanedustajana ja kaikenlaista on kerennyt lentää tuulettimeen tässä ajassa. Minua on nöyryytetty. Olen ainakin kovasti pyrkinyt olemaan nöyryyttämättä kollegoitani. Huomaan, että nöyryyttämisen määrä on vähintään ollut riittävä, koska yhä useammin tekisi mieli vastata samalla mitalla.

– Historiaa ja tietoa kollegojen edesottamuksista on. Tämä huomio on hyytävä. Olenko paatumassa. Olenko sulahtamassa tämän viikon kaltaisiin välikysymyskeskusteluihin kuin muikku Pihlajaveteen, hän itsetutkiskelee.

Kososen mukaan ”hyvän puolella pysyminen on ainoa vaihtoehto, mikäli sisukset haluaa pitää kevyinä ja tunnon puhtaana. Jatkan taistelua”.

