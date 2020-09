Ex-ministeri: Nyt on keskustalla tehtävää

Keskustan entinen ministeri Liisa Hyssälä pitää puolueen tilannetta vakavana. Hän on jakanut Twitterissä Helsingin Sanomien pääkirjoituksen, joka käsittelee keskustan nykytilaa.

Kirjoituksen mukaan keskusta on entinen suuri kansanliike, joka on kadottanut olemisensa tarkoituksen.

− Tämä kirjoitus osuu suoneen. Nyt keskustalla on tehtävää, sisäistä miettimistä, Liisa Hyssälä sanoo.

− Työ alkakoon Oulun kokouksesta, hän lisää.

Keskustan kaksipäiväinen puoluekokous Oulussa alkaa perjantaina. Kokouksessa valitaan puheenjohtajaksi joko nykyinen puheenjohtaja Katri Kulmuni tai tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko.

Keskustan kannatus on eduskuntavaaleissa 2000-luvulla ollut parhaimmillaan 24,69 prosenttia. Tuon kannatuksen puolue saavutti vuoden 2003 vaaleissa. Pohjalukemat puolue sai vuosien 2011 (15,76 %) ja 2019 (13,76%) vaaleissa. Näiden välissä vuoden 2015 eduskuntavaaleissa kannatus ylsi 21,10 prosenttiin.

Tuoreimman Ylen kannatusmittauksen mukaan keskustaa äänestäisi nyt 11,3 prosenttia suomalaisista.

Tämä kirjoitus osuu suoneen. Nyt keskustalla on tehtävää, sisäistä miettimistä. Työ alkakoon Oulun kokouksesta.

Pääkirjoitus: Puheenjohtajaa valitseva keskusta on entinen suuri kansanliike, joka on kadottanut olemisensa tarkoituksen https://t.co/UJMFwQ96iv

— Liisa Hyssälä (@LHyssala) September 3, 2020