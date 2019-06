Ex-ministeri: Miksi kokemusta politiikasta ei arvosteta?

Liisa Hyssälän mukaan entisten kansanedustajien tai ministereiden työnsaanti on vaikeaa.

Entinen ministeri ja Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä (kesk.) arvioi, että politiikassa toimiminen on Suomessa dismeriitti. Hänen mukaansa entisten kansanedustajien tai ministerien työnsaanti onkin vaikeaa.

– Esim valiokuntatyö pätevöittää moneen, hän toteaa yhteisöpalvelu Twitterissä viitaten entisen työministeri Jari Lindströmin (sin.) tilanteeseen työttömänä työnhakijana.

Liisa Hyssälä toimi itse keskustan kansanedustajana viisitoista vuotta, näistä ministeritehtävissä eri hallituksissa kaikkiaan seitsemän vuoden ajan ennen siirtymistään Kelan pääjohtajaksi.

Hänen mukaansa myös lehdistö mitätöi poliittisia toimijoita, mistä on tuoreitakin esimerkkejä.

– Miksi ei arvosteta kokemusta politiikasta tai eduskunnasta?

