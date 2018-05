Dennis Rodman: Sain Kim Jong-unin ymmärtämään Donald Trumpia

Värikäs entinen NBA-koripallotähti Dennis Rodman uskoo olleensa vaikuttamassa siihen, että Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un haluaa tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin. Viime tietojen mukaan tapaamista on kaavailtu lähiajoiksi Etelä- ja Pohjois-Korean rajan demilitarisoidulle vyöhykkeelle.

Dennis Rodman on käynyt useita kertoja Kim Jong-unin vieraana. Rodman kertoo antaneensa syntymäpäivälahjana diktaattorille Donald Trumpin kirjan Art of the Deal. Nyt Rodman uskoo, että se on edesauttanut Kimin ymmärrystä Trumpista ja lämmittänyt tätä Pohjois-Korean ydinaseriisuntaa käsittelevään tapaamiseen.

– Luulen, että hänen sydämessään on tapahtunut muutos vaikutelmastaan Donald Trumpista ja amerikkalaisista. Annoin hänelle kirjan lahjaksi ja kerroin Trumpista ja amerikkalaisista. En usko hänen ymmärtäneen, kuka Trump on ennen kuin hän luki kirjan ja alkoi ymmärtää tätä, Dennis Rodman sanoo TMZ:lle.

Asiasta uutisoi tässä Washington Post.

– En halua ottaa kaikkea kunniaa. Tarkoitukseni ei ole sanoa, että minä tein sen. Tarkoitukseni on olla urheilun suurlähettiläs. En pyydä Donald Trumpilta mitään, pidän hänestä.

Rodman sanoo Trumpin olevan hyvä ystävänsä. Presidentti on Rodmanin mukaan kannustanut tätä käymään Pohjois-Koreassa.

– Olen aina pyytänyt häntä puhumaan minulle, koska Pohjois-Korean kansa ja hallinto ovat pyytäneet minua puhumaan hänelle, mitä he haluavat ja tahtoisivat ratkaista asioita.

Dennis Rodman on sanonut Pohjois-Korean olevan väärinymmärretty maa ja Kim Jong-unin muun muassa pitävän länsimaisesta musiikista.

Well, as long as we're at it, we might as well have Trump share the prize with Rodman. Easily the two best shmoozers this side of Bill Clinton 😎 pic.twitter.com/2KJY5wGaMO

— Alan Grossberg (@agberg13) May 1, 2018