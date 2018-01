Ex-komentaja: USA:n ja Pohjois-Korean ajautuminen ydinsotaan lähellä

Yhdysvaltalaisamiraalin mukaan Kiina on avainasemassa Pohjois-Korean kriisin ratkaisemisessa.

Yhdysvaltain asevoimien entinen komentaja, amiraali Michael Mullen arvioi ABC:n haastattelussa, että Yhdysvallat on vaarassa ajautua ydinasekonfliktiin Korean niemimaalla.

– Olemme lähempänä ydinsotaa Pohjois-Korean kanssa kuin koskaan aikaisemmin. En näe juuri tällä hetkellä mahdollisuuksia ratkaista tilannetta diplomaattisin keinoin.

Mullen toimi Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtajana vuosina 2007-2011.

Amiraalin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on onnistunut siinä, että Kiina on ottanut aiempaa aktiivisemman roolin Pohjois-Korean ydinasekriisin ratkaisemisessa. Komentajan mukaan Kiinan sitoutuminen on kuitenkin yhä avoin kysymys.

– Miten tämä kaikki lopulta päättyy, riippuu Kiinan sitoutumisesta rauhanomaiseen ratkaisuun. Jos he eivät sitoudu, olen todella huolissani siitä, että ajautuminen konfliktiin on yhä todennäköisempää, Mullen sanoi.

Mullen kritisoi Trumpia siitä, että tämä on häirinnyt pitkän aikavälin näkemyksiä Yhdysvaltojen roolista maailmalla. Mullenin mukaan Yhdysvaltojen viholliset hyötyvät Trumpin aiheuttamasta epävarmuudesta ”tässä uskomattoman vaarallisessa ilmastossa”.

– Trumpin presidenttikausi on ollut uskomattoman häiritsevää sekä todella arvaamatonta monella tapaa. Ne, jotka ovat olleet ystäviämme useiden vuosien ajan, kyseenalaistavat sitoutumisemme heihin. Ja vihollisemme, jotka haluavat tehdä meille pahaa, näyttävät hyötyvän tästä epävarmuudesta, Mullen sanoi.