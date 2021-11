Ex-kenraali varoittaa: Vahvistuvaa ISIS:tä ei saada kuriin Afganistanissa

Afganistanissa vaikuttavan terroristijärjestö Isis-K:n voimistuminen huolestuttaa Yhdysvaltojen Afganistanin-joukkojen entistä komentajaa, kenraali (evp) David Petraeusta.

Isisin Khorasanin provinssi (Isis-K) on kansainvälisen Isis-verkoston Afganistanin-haara.

– Isis on vahvistunut, koska Taleban vapautti henkilöitä vankiloista eri puolella Afganistania edetessään kohti Kabulia (viime kesän) hyökkäyksessään, mikä johti lopulta (maan) hallituksen romahdukseen, Petraeus sanoo BBC:lle.

Taleban otti Afganistanin takaisin haltuunsa maan hallituksen kaaduttua elokuussa ja yhdysvaltalaisjoukkojen vetäydyttyä.

Isis-K on tehnyt useita itsemurhaiskuja ja hyökkäyksiä siviilejä ja Talebanin joukkoja vastaan.

Petraeuksen mukaan Isis-K kohdistaa hyökkäyksiänsä varsinkin shiiamuslimeita vastaan, koska he yrittävät saada aikaan yhteiskuntaa horjuttavan vastakkainasettelun shiia- ja sunnimuslimien välille.

– Tämä on erittäin huolestuttavaa.

Taleban on aloittanut toimet Isistä vastaan. Petraeus korostaa, että Taleban ei kuitenkaan kykene tällä hetkellä estämään Isistä pesiytymästä Afganistaniin.

Eri maiden tiedustelupalvelut ovat varoittaneet, että Afganistanista voi muodostua 2020-luvulla uusi kansainvälisen terrorismin pesäke.

Petraeus yhtyy Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagonin arvioon, jonka mukaan Isis-K voi olla valmis tekemään iskun nykyisen vaikutusalueensa ulkopuolelle seuraavien 6–12 kuukauden kuluttua.

On the security threat posed to the West, Gen David Petraeus tells me "IS has actually gained additional strength because of the release from detention of all the individuals in the jails around #Afghanistan as the Taliban made their way to Kabul…this is very worrisome" pic.twitter.com/4yJMXuB3XB

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) November 24, 2021