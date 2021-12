Ex-kenraali päivittelee vasemmistoliiton hävittäjäpuhetta: Samaan aikaan Putin keskittää joukkoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sotilastiedustelun entinen päällikkö muistuttaa Venäjän toiminnasta.

Sotilastiedustelun entinen päällikkö kenraalimajuri (evp) Pekka Toveri päivittelee vasemmistoliiton kannanottoa Suomen hävittäjähankintaan.

– Samaan aikaan kun [Venäjän presidentti Vladimir] Putin keskittää satoja tuhansia sotilaita naapurimaansa rajalle pakottaakseen naapurin tahtoonsa tarvittaessa vaikka asevoimin, meillä keskustellaan tällaisesta?, Pekka Toveri kirjoittaa Twitterissä.

– Aika kornia, tai ainakin elämistä jalat tukevasti irti maasta…, hän jatkaa.

Toveri viittaa vasemmistoliiton perjantain tiedotteeseen. Siinä puolueen eduskuntaryhmä vaati huomioimaan hävittäjävalinnassa koneiden ilmastopäästöt.

– Ilmastonmuutos on aikamme suurin turvallisuusuhka. Jotta Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035 on myös armeijan hankinnoissa huomioitava ilmastopolitiikka, koska päästöjen vaikutus ilmakehässä on sama riippumatta siitä, miltä alalta ne syntyvät, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo sanoi tiedotteessa.

