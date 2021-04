Ex-kansliapäällikkö liikenteen visiosta: Lupaukset ovat tyhjän päällä

Juhani Korpelan mukaan tie- ja ratarahat olisi kohdennettava niiden liikenteellisten hyötyjen perusteella.

Liikenne- ja viestintäministeriön entinen kansliapäällikkö Juhani Korpela arvostelee eduskunnalle annettua 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.

Hänen mukaansa Suomella ei ole enää vuosiin ollut liikenneinvestoinneista pitkän aikavälin ohjelmaa, jossa tie- ja ratahankkeet olisi asetettu tärkeysjärjestykseen.

– Vireillä on kymmenien miljardien edestä erilaisia hankkeita – yksin uusia ratoja yli kymmenen miljardin euron edestä. Kun hankkeita ei ole asetettu tärkeysjärjestykseen, suunnittelun kohdentamisessa on vaikeuksia ja EU-tuet jäävät hakematta ja saamatta, Juhani Korpela kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa.

Ex-kansliapäällikkö huomauttaa europarlamentaarikko Henna Virkkusen (kok.) kysyneen, eikö umpeutuneella hakukierroksella olisi voitu hakea tukea edes Helsingin ja Tampereen välisille lisäraiteille.

Suunnitelman mukaan lähiaikoina laskevat määrärahat hypähtäisivät nousuun seuraavan hallituskauden alussa.

– Kun valtion velkaantumisen katkaiseminen näyttää jäävän seuraavalle hallitukselle, lupaukset ovat tyhjän päällä, Korpela sanoo.

Hän kehottaa kohdentamaan tie- ja ratarahat niiden liikenteellisten hyötyjen mukaan. Kasvihuonepäästöjä voitaisiin vähentää tehokkaamminkin keinoin.

– Liikennepolitiikan suurin haaste on hiilidioksidipäästöjen rajoittaminen. Tähän saakka ratojen miljardihankkeita on perusteltu niiden ”kestävyydellä”. Tähän suunnitelma tuo uutta ilmoittaessaan, että suunnitelman osa-alueiden vaikutus liikenteen kasvihuonepäästöihin on vähäinen. Väylävirasto on näin arvioinut jo aikaisemminkin, Juhani Korpela toteaa.