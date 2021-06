Ex-kansanedustaja kehottaa katsomaan, paljonko hän hyötyy ”rikoksestaan”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ex-kansanedustaja sai syytteen rahankeräysrikoksesta.

Entinen kansanedustaja Antero Vartia (vihr.) saa syytteen rahankeräysrikoksesta. Syyte koskee hänen Compensate-yhtiötään, joka kerää rahaa ihmisiltä ja käyttää sen ilmastonmuutoksen vastaiseen toimintaan.

Vartia ottaa syytteeseen kantaa Twitter-tilillään ja kehottaa katsomaan, paljonko hän hyötyy mahdollisesta rikoksestaan.

– Selvyyden vuoksi: en ole hyötynyt Compensatesta taloudellisesti ollenkaan. En ole yli kolmen vuoden aikana maksanut itselleni euroakaan palkkaa, jos puhelinetua ei lasketa mukaan, Vartia kirjoittaa.

Hän julkaisee vahvistukseksi otteen poliisin esitutkintamateriaalista. Dokumentissa todetaan, että tavoiteltu rikoshyöty on 0 euroa, samoin hankittu rikoshyöty on 0 euroa, ja myös rikoksesta seurannut vahinko on 0 euroa. Asianomistajia eli mahdollisesta rikoksesta kärsineitä ei poliisin mukaan ole.

– Se on rikos, joka kannattaa, Vartia toteaa ironisesti.

Syyttäjä on päättänyt nostaa syytteen, jossa minua epäillään rahankeräysrikoksesta. Vaikka lakia ollaankin muuttamassa, niin hyvä, että oikeustila saadaan selväksi. Muistutukseksi vielä ote esitutkintamateriaalista. Se on rikos, joka kannattaa. #thuglife 😎 pic.twitter.com/R4SStjrQEj — Antero Vartia (@anterovartia) June 3, 2021