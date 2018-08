Ex-kansanedustaja jakoi netissä Ylen toimittajan puhelinnumeroa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiopäiväneuvos sanoo olevansa vain kiinnostunut toimittajan trollijahdista.

Sdp:n entinen pitkäaikainen kansanedustaja, valtiopäiväneuvos ja Euroopan neuvoston kunniajäsen Mikko Elo kirjoitti 2014 blogikirjoituksen. Siinä Elo arvosteli Yleisradiota niin sanottujen Venäjän trollien kartoittamisesta, johon tarkoitukseen juttua tekemässä ollut Ylen toimittaja Jessikka Aro oli ilmoittanut tietyksi ajaksi puhelinnumeron.

Mikko Elo julkaisi kirjoituksessaan Jessikka Aron puhelinnumeron ja päätti tekstinsä kehotukseen ”soitelkaa!”.

Asia tuli sunnuntaina uudelleen esille sen jälkeen, kun Mikko Elo julkaisi Facebook-seinällään uudestaan neljän vuoden takaisen kirjoituksensa linkin. Kirjoitus sisältää edelleen Aron puhelinnumeron, ja tämä kertoo puhelimen soineen sunnuntaina.

Valtiopäiväneuvoksen FB-seinällä otettiin tämän jälkeen sunnuntaina yhteen harvinaisen kiihkeästi ja rikoslaista paljon puhuen. Jessikka Aron mielestä seinällä levitettiin hänestä materiaalia, joka oli ”valheellista, loukkaavaa ja halveksuntaa herättävää” ja ”jäätävää törkyä”. Aron mukaan Elo kirjoitti jo 2014-15 hänestä yhteensä kolme törkyblogia ja useita FB-päivityksiä.

– Sinun seinälläsi minua loataan, perusteetta ja rikosepäillyn MV-lehden esimerkin mukaisesti. Minkä puolesta sinä, Mikko, teet työtä? Mitä sinä tällä toiminnallasi puolustat?, Ylen Jessikka Aro kysyi Mikko Elolta

Mikko Elon mukaan hän ei ole masinoinut ketään soittamaan ja Aro itse antoi numeron aikanaan.

– Jessikka, olen vain kiinnostunut Sinun trollijahdistasi. Se on kuin entisessä DDR:ssä, jossa naapuritkin voi ilmiantaa ilman minkäänlaisia todisteita. Olen vain ollut kiinnostunut, moniko on Sinulle ilmoittanut trollihavainnoistaan. En ole vain tuota lukua nähnyt. Ihmettelen Sinun röyhkeyttäsi. Sinä toimit kuin entiset DDR:n vakoojat. Et sallisi erilaisia mielipiteitä Suomen Venäjäpolitiikasta, Mikko Elo vastasi Jessikka Arolle.