Ex-jihadisti IS:lle: Deradikalisoinnissa oltava realistiset tavoitteet

Entinen ääri-islamisti uskoo, että Syyriasta palaavien taistelijoiden ajattelua voidaan muuttaa.

Ilta-Sanomien haastattelema entinen ääri-islamisti painottaa, että deradikalisoinnissa on oltava realistiset tavoitteet. Nimellä ”Ali” esiintyvä mies uskoo, että Syyriasta Suomeen palaavien taistelijoiden ajattelua voidaan muuttaa. Hän kuitenkin varoittaa asettamasta epärealistisia tavoitteita.

– Joissain paikoissa odotetaan, että deradikalisoinnin seurauksena pitää olla hyvin liberaali ja demokraattinen muslimi, jolla ei saa olla konservatiivisia mielipiteitä, vaikka ne kuuluvat islamiin, Ali sanoo.

– Jos se on deradikalisoinnin tavoite, se ei toimi. Ihmisille täytyy antaa tilaa pitää konservatiiviset mielipiteensä, vaikka jotkut voivat olla niistä eri mieltä. Minusta deradikalisoinnin tavoite on, että he eivät kannata tai tee itse väkivaltaisia tekoja.

– Se ei pelkästään riitä, että he sanoutuvat irti väkivallasta, vääräuskoisten julistamisesta ja muusta sekoilusta. Heidän täytyy ymmärtää, miksi ja miten he ajautuivat tähän pisteeseen ja miksi se on väärin. Eikä ainoastaan sen takia, että he haluavat ehdonalaiseen, vaan heidän omasta islamilaisesta perinteestään lähtien.

IS:n haastattelussa yhdysvaltalainen ”Ali” kertoo taustastaan. Aiemmin Suomessa asunut ja suomalaisen kanssa naimisissa ollut mies asuu nykyään Yhdysvalloissa. ”Ali” kertoo osallistuneensa Kanadassa terroristiepäiltyjen deradikalisointiin.