Ex-diplomaatti: Kremlille on tärkeää, että vastapuolella on todellista valtaa

Pääministeri voisi olla suvereeni kansainvälinen toimija, sanoo Hannu Himanen.

Venäjän presidentti Vladimir Putinille on tärkeää, että vastapuolen johtajalla on todellista valtaa, arvioi ex-diplomaatti Hannu Himanen Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa lauantaina. Himanen toimi Suomen Venäjän-suurlähettiläänä 2012-2016.

Himasen mielestä Suomessa pääministeri voisi tulevaisuudessa olla suvereeni kansainvälinen toimija.

Himanen vastaa kirjoituksellaan Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkalalle, joka puolusti presidentin ulkopoliittisia valtaoikeuksia HS:n haastattelussa perjantaina.

– Jotta suhde Venäjään pysyy relevanttina, Suomen on oltava kiinnostava kumppani. Jos meillä olisi täysin vallasta riisuttu presidentti, joka ei saa sanoa yhtään mitään mistään, ei Putinia kiinnostaisi. Menettäisimme kyvyn kuulla itse Venäjän johtoa, ymmärtää sitä ja tulla kuulluksi.

– Tällaisina aikoina se, että meillä on pääsy ei vain Putinin vaan myös Xi Jingpingin ja Donald Trumpin luo, on hyvin arvokas, Haukkala arvioi.

Ex-lähettiläs Himasen mielestä Haukkalan näkemys on ”parhaimmillaankin kehäpäätelmä”.

– Presidentti Vladimir Putin seurustelee sujuvasti monien eurooppalaisten pääministereiden kanssa. Joukkoon kuuluvat muiden muassa Saksa, Italia, Itävalta ja Ruotsi. Putinille on tärkeää, että vastapuolella on poliittinen johtaja, jolla on todellista valtaa.

– Jos perustuslakimme tekisi presidentistä – Saksan tapaan – muodollisen valtionpäämiehen, Suomen vahva pääministeri olisi suvereeni kansainvälinen toimija, Himanen kirjoittaa.