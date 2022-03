Evp-kenraali: Venäjä on saamassa koko Etelä-Ukrainan rannikon

Australian asevoimien kenraalimajuri evp Mick Ryan arvioi Venäjän hyökkäyksen pysähtyneen Ukrainan pohjois- ja itäosissa.

Hänen mukaansa Etelä-Ukrainan tapahtumat voivat sen sijaan nousta lähiaikoina ratkaisevaan asemaan.

– Eteläinen sotanäyttämö on elintärkeässä asemassa Venäjän tavoitteiden kannalta. Siellä sijaitsee 13 Ukrainan satamaa, joiden kautta kulki vuonna 2021 yli 150 miljoonaa rahtitonnia. Tämä vastsi 60 prosenttia maan viennistä ja 50 prosenttia tuonnista, Mick Ryan kirjoittaa Twitterissä.

Maan lounaisosissa sijaitseva Odessa on Ukrainan kolmanneksi suurin kaupunki ja merkittävä logistinen keskus. Kaupungin ja eteläisen rannikon valtaaminen antaisi Venäjälle maasillan Krimille ja Transnistriaan sekä tukahduttaisi Ukrainan talouden toimintakykyä.

Kenraalimajuri huomauttaa, että merkittävä osa länsimaiden avusta kulkee Odessan kautta.

– Tämän sataman valtaaminen olisi psykologinen ja poliittinen voitto venäläisille. Se muodostaisi merkittävän strategisen logistiikkahaasteen Ukrainalle ja leikkaisi merkittävän osan valtion tuloista, Mick Ryan toteaa.

Jo sodan alkuvaiheessa kävi selväksi, ettei Krimin niemimaalta hyökänneitä Venäjän joukkoja ole helppo pysäyttää. Merkittävä osa Ukrainan joukoista on ollut sidottuna pääkaupunki Kiovan alueelle ja esimerkiksi Harkovan puolustukseen.

– Rostovista ja Krimiltä hyökänneet joukot etenivät valmiista tukikohdista käsin, joita voi käyttää logistisina keskuksina. Valko-Venäjältä hyökänneillä yksiköillä ei ollut tätä etua, Ryan sanoo.

Kenraalimajurin mukaan etelärannikon hallussapito voi mahdollistaa Ukrainan joukkojen saartamisen maan itäosissa. Ukrainan sotilasjohto voi joutua vetämään yksiköitä länteen välttääkseen saarron.

– Etelän tapahtumilla tulee olemaan vaikutusta siihen, millä ehdoin sodan lopettamisesta sovitaan, Mick Ryan toteaa.

8/25 Russian units commenced advancing out of their assembly areas in Crimea and the Donetsk region early during the invasion. While the Ukrainians fought well, there appears to have been a significant overmatch of Russian ground forces in the south. Map – @JominiW pic.twitter.com/bS0NyvSpEQ

— Major General (just retired!) Mick Ryan (@WarintheFuture) March 7, 2022