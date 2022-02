Evp-kenraali IS:lle: Tämä on Venäjän suurin etu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjällä on asiantuntijan mukaan kaksi valttikorttia mahdollisessa laajamittaisessa sodassa Ukrainaa vastaan.

– Venäjän suurin etu on, että he ovat harjoitelleet suurten joukkojen käyttöä hyvin aktiivisesti ja johdonmukaisesti vuosikausia. Lisäksi suurin osa heidän päällystöstään on saanut sotakokemusta sekä Ukrainassa että Syyriassa, kertoo pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri sanoo Ilta-Sanomille.

Toverin mukaan Georgian sota vuonna 2008 oli Venäjälle karu herätys. Vaikka Venäjä voitti sodan, sen joukot olivat puutteellisesti varustautuneita ja virheet johtamisessa ja viestitoiminnassa olivat suuria.

– Georgian sota 2008 oli Venäjälle herätys siitä, että monessa asiassa kuten johtamisessa, tulenkäytössä ja ilmatoiminnan koordinoinnissa oli parannettavan varaa. Sen pohjalta tehtiin kehitysohjelma ja uskoisin, että vuonna 2008 nähdyt puutteet on valtaosin korjattu.

Venäjän toinen suuri etu on sen sotakoneiston valtava tulivoima. Toverin mukaan jo Neuvostoliiton aikana panostettiin nimenomaan tulivoimaan.