Evoluutiobiologi THL:n puheista: ECDC ei aseta alaikärajaa 40-vuotiaisiin

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin maanantainen tiedote herätti huomiota.

– Rokotusjärjestys noudattaa Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) suosituksia. ECDC kehottaa suojaamaan rokotuksilla ensin ikääntyneitä, hauraimpia ihmisiä sekä terveydenhuollon ammattilaisia ja asettaa alaikärajan 40 vuoteen. Tehosteannoksia se suosittelee annettavaksi pääosin yli 40-vuotiaille aikaisintaan kuusi kuukautta toisesta annoksesta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek totesi maanantaisessa tiedotteessaan.

Evoluutiobiologi, Helsingin yliopistossa tutkijana työskentelevä Tuomas Aivelo huomauttaa Twitterissä, että ECDC ei aseta alaikärajaa 40-vuotiaisiin.

– Valtioiden pitäisi myös harkita tehosterokotetta kaikille 18-vuotiaille aikuisille, ensisijaisesti yli 40vuotiaille, todetaan ECDC:n tiedotteessa.

Samalla kannalla on muun muassa myös Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC.

– Fun fact: ECDC ei ”aseta alaikärajaa 40-vuotiaisiin” – ”Countries should also consider a booster dose for all adults 18 years and older, with a priority for people above 40 years old.” Kun syytetään hidastelusta ja perustelujen puutteista, tällainen ei ehkä ole järkevää, Aivelo tviittaa.

