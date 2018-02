Eversti varoittaa: Näin syttyisi miljoonia henkiä vaativa sota Pohjois-Koreassa

Asiantuntijan mukaan uudet Pohjois-Korean pakotteet eivät auta sodan välttämisessä.

– On vain kaksi realistista tapaa riisua (Korean) niemimaa ydinaseista. Ensimmäinen on kylmäpäisen ja haastavan diplomatian kautta, ja toinen tapa on käynnistää brutaali sekä verinen ennaltaehkäsevä sota. On varmaa, että ennaltaehkäisevä isku johtaisi Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unin vastahyökkäykseen, everstiluutnantti (evp.) Daniel L. Davis kirjoittaa CNBC:n analyysissään.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi perjantaina ”laajimmista Pohjois-Korean pakotteista koskaan”. Uudet pakotteet kohdistuvat erityisesti pohjoiskorealaiseen laivaliikenteeseen ja eristäytyneen diktatuurin ulkomaankauppaan. Yhdysvaltojen on huhuttu myös suunnittelevan rajattua iskua pohjoiskorealaiskohteisiin. Sen tarkoituksena olisi pakottaa Kim Jong-un neuvottelupöytään ja näyttää, että amerikkalaiset ovat tosissaan.

Eversti Davis varoittaa, että rajattu hyökkäys johtaisi vastaiskuun ja veriseen sotaan, jossa kuolisi miljoonia ihmisiä.

– Jos Yhdysvallat päättäisi ajaa Kimin täyttä ja ehdotonta antautumista toisen maailmansodan tyyliin, voisimme lopulta voittaa ylivoimaisen teollisuutemme ja teknologiamme ansiosta. Kustannukset maallemme olisivat kuitenkin radikaalisti epäsuhdassa siihen nähden, mitä saavuttaisimme.

Daniel L. Davisin mukaan Yhdysvallat ei todellisuudessa etsi diplomaattista ratkaisua Korean tilanteeseen.

– Emme harjota tällä hetkellä oikeaa diplomatiaa. Teemme vain asioita vailla yhtenäistä strategiaa, jolla pyritään järkevään lopputulokseen.

Entisen sotilaskomentajan mukaan Trumpin hallinnon mainitsema ”maksimaalinen painostus” todennäköisesti vain lujittaa Pohjois-Korean päättäväisyyttä ja uskoa siihen, että maa voi selvitä vain ydinaseiden avulla.

Davis toivoisi Yhdysvaltojen kommunikoivan pohjoiskorealaisten kanssa.

– Mitään vuoropuhelua ei ole. Jos viestintäkanavia ei ole olemassa, on diplomatia sellaisenaan mahdotonta. Sen puuttuessa sota on ainoa lopputulema.