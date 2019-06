EVA:n johtaja: Hallitus käyttää omaisuutta juokseviin menoihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Emilia Kullaksen mukaan tulevaisuusinvestoinnit näyttävät olevan piilotettuja menolisäyksiä.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) johtaja Emilia Kullaksen mukaan Antti Rinteen (sd.) hallituksen niin sanottujen tulevaisuusinvestointien listalta puuttuvat varsinaiset investoinnit. Sen sijaan hallitus aikoo hänen mukaansa käyttää valtion omaisuudesta myytäviä tuloja juokseviin menoihin.

– Kasvua ja työpaikkoja luovien investointien sijaan hallitus näyttää saavan aikaiseksi lähinnä suuret menolisäykset, jotka koostuvat lukemattomista pienistä puroista, Kullas sanoo EVA:n artikkelissa.

– Ainoat isot menolisäykset ovat luonnonsuojelu ja kehitysapu, joihin molempiin on varattu rahaa yli 200 miljoonaa euroa. Samat kohteet löytyvät myös hallituksen pysyvien päätösperusteiden listalta, kuten silmiinpistävän moni kohta tulevaisuusinvestoinneista.

Hallitusohjelman mukaan uusia ”kertaluontoisia tulevaisuusinvestointeja” katetaan myymällä valtion omaisuutta jopa kolmen miljardin euron arvosta.

– On vaikea nähdä, mitkä investointilistan kohteista olisi tarkoitettu kertaluonteisiksi, sillä niiden leikkaamisesta hallituskauden lopulla ei tule helppoa, arvioi Kullas.

Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen opettajille on varattu yhteensä 235 miljoonaa euroa.

– Ammatillisen koulutuksen vahvistaminen on tervetullutta, mutta samalla kasvavat menot. Löytyisikö vaalivuonna todella sellaisia poliittisia päättäjiä, jotka lopettaisivat määräaikaisten opettajien työt, Kullas kysyy.

Kullaksen mukaan omaisuustuloja olisi järkevämpää käyttää juoksevien menojen sijaan tuottavuutta parantaviin investointeihin.

– Etukäteen hallituspuolueet puhuivat investoinneista suuriin liikennehankkeisiin, mutta määrärahat niihin näyttäisivät jäävän hyvin pieniksi, hän toteaa.

– Liikenneverkon kehittämiseen ja ylläpitämiseen on tulevaisuusinvestoinnissa varattu rahaa vain 150 miljoonaa euroa, joka on kovin vähän suhteessa kolmen miljardin euron pottiin. Nekin rahat on tarkoitus käyttää lähinnä yksityisteiden avustukseen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaan. Isoihin liikenneinfrastruktuurin hankkeisiin investointilistalla ei ole korvamerkitty senttiäkään.

Omaisuustuloilla pitäisi Kullaksen mukaan luoda liikkumavaraa heikkojen aikojen varalle.

– Jos tuottavuutta parantavia investointikohteita ei löydy, omaisuustuloja kannattaisi käyttää esimerkiksi julkisen velan lyhentämiseen. Toinen vaihtoehto olisi käyttää rahaa sellaisin investointeihin, jotka loisivat kasvua tai parantaisivat yritysten edellytyksiä menestyä ja palkata uutta työvoimaa.