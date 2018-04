Eväät talouskasvulle ovat yritysten mielestä vahvat

Teollisuuden ja rakentamisen luottamus nousi. Palveluyritysten ja kaupan luottamus laski hiukan.

Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannetiedustelun mukaan yritysten näkymät olivat suotuisat huhtikuussa eikä suuria muutoksia tullut ilmi. Teollisuuden ja rakentamisen luottamus nousi, kun taas palveluyritysten ja kaupan luottamus laski.

Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan kaikkien toimialojen hyvä luottamus kertoo kasvun jatkumisesta ja kuluttajien hyvä tilanne tukee kulutuskysynnästä hyötyviä yrityksiä.

– Pienen varjon huhtikuun lukujen ylle heittää teollisuusyritysten arvio aikaisempaa vaisummasta tilauskannasta. Eväät talouskasvun ripeälle jatkumiselle 2018 ovat yritysten mielestä kuitenkin vahvat, Kuoppamäki toteaa Danske Bankin tiedotteessa.

Kuoppamäki odottaa, että tänä vuonna voidaan viimein juhlia vuoden 2007 viimeiseen neljännekseen ajoittuneen BKT-suhdannehuipun ylittymistä.

Myös Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus arvioi yritysten luottamuksen kertovan kasvusta, joskin maltillisemmasta menosta kuin kuluttajien arviot.

– Kaikki päätoimialat kertovat kasvusta ja valavat uskoa vahvaan kehitykseen myös tulevina kuukausina. Voikin todeta, että nousukausi jatkuu Suomessa vuonna 2018, Brotherus ennustaa Hypon tiedotteessa.

Teollisuuden luottamusindikaattori vahvistui huhtikuussa parilla pisteellä. Uusin saldoluku on +13, kun maaliskuun lukema oli +11. Teollisuusyritysten luottamus on selvästi pitkän aikavälin yhden pisteen keskiarvoa vahvempaa. Tuotantokapasiteetin käyttöaste on korkea, ja tilauskanta on vähän normaalia korkeampi.

Rakentamisen luottamusindikaattori kääntyi nousuun huhtikuussa. Saldoluku nousi +9 pisteeseen, kun edelliskuun lukema oli tasan 0 pistettä. Pitkän aikavälin keskiarvo on -7 pistettä. Tilauskanta parani huhtikuussa jonkin verran yli keskimääräisen tason. Henkilöstön määrän ennustetaan kasvavan vähän, kun tilannetta tarkastellaan kausitasoitetuilla luvuilla

Palveluyritysten luottamusindikaattori laski huhtikuussa jonkin verran edelliskuun huipputasoltaan. Huhtikuun tulos oli +23, kun maaliskuun tarkistettu lukema oli +28 pistettä. Luottamus talouskehitykseen on silti vahvaa, sillä aikasarjan pitkän aikavälin keskiarvo on +13.

Vähittäiskaupan luottamus pysyi huhtikuussa lähes ennallaan. Huhtikuussa mitattu saldoluku on +10, kun maaliskuun tarkistettu lukema oli +12. Pitkän aikavälin keskiarvo on -2.