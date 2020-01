Eläkkeisiin varautuminen sisältää ristiriidan

Eläkejärjestelmän ennustetaan romahtavan, mutta siihen ei varauduta.

Suomalaisten tapa suhtautua eläkepäiviin varautumiseen sisältää ristiriidan, Elinkeinoelämän valtuuskunta Eva katsoo.

Evan tuoreen arvo- ja asennekyselyn mukaan 44 prosenttia suomalaisista arvioi, että tulevaisuudessa eläkejärjestelmät romahtavat eikä edes jo ansaittuja eläkkeitä kyetä maksamaan. Neljännes on eri mieltä väittämän kanssa.

Eva tiivistää suomalaisten eläkepäiviin varautumisen ”eläkejärjestelmä on susi, mutta en tee mitään”. Se, että pääoma kuuluu myös työläisille, on ollut Evan mukaan Ruotsissa eläkejärjestelmän taustalla jo pitkään.

– Juuri siksi omaehtoinen sijoittaminen on tärkeää hyvinvointivaltion rahoituksen kestävyyden kannalta. Lapsia syntyy yhä vähemmän ja hoidettavia on yhä enemmän. Suomalaisten eteen tulee tilanne, jolloin omaehtoisella varautumisella on oleellinen merkitys siihen, millaiset viime elinvuodet tulevat olemaan. Väestörakenteen kehitys on suurin syy siihen, miksi suomalaisten kannattaa ottaa oppia pohjoismaisista naapureistaan, Evan sijoittamista käsittelevässä Ryysyistä rikkauksiin -julkaisussa kerrotaan.

Säästäminen eläkettä varten ei tästä huolimatta kuitenkaan kiinnosta suomalaisia. Suomessa lanseerattiin jo vuonna 2010 eläkesäästämiseen tarkoitetut pitkäaikaissäästämis- eli PStilit, joiden suosio kuitenkin romahti vain pari vuotta lanseerauksen jälkeen.

Myöskään yleinen suhtautuminen sijoittamiseen ei ole yhtä myönteinen kuin muissa Pohjoismaissa. Muutosta parempaan on kuitenkin jo tapahtunut.

– Etenkin nuorten tapa puhua säästämisestä ja sijoittamisesta on muuttunut. Siinä missä vanhempien sukupolvi ei puhunut raha-asioistaan julkisesti, sijoittamista harrastaville nuorille oman salkun avaaminen eli omien sijoituskohteiden kertominen ei ole ongelma.