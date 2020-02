”EU:sta saatava on niin tärkeää, että siitä kannattaa maksaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusien valtiopäivien ensimmäinen kyselytunti eduskunnassa aloitettiin Brexitillä.

Kyselytunnilla PS:n Jussi Halla-aho totesi puolueensa onnittelevan itsenäistä Britanniaa ja toivovan, että ”tämä historiallinen tapahtuma toimii terveellisenä herätyksenä kiihkeimmille liittovaltion kannattajille myös muualla”.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) huomautti vastauksessaan kansalaisten tuen Euroopan unionille ja eurooppalaiselle yhteistyölle olevan tällä hetkellä historiallisen korkealla. EU-vastaiset ja -kriittiset voimat eivät hänen mukaansa saaneet mitään sen kaltaista vaalivoittoa, josta tulisi päätellä, että kansalaiset ovat kääntäneet selkänsä EU:lle.

Kokoomuksen Petteri Orpo totesi olevan ikävää ja harmillista, että Suomessa on voimia, jotka näkevät Brexitin jotenkin hyvänä ja myönteisenä asiana. Britannia on hänen mukaansa ollut keskeinen kumppani ja tärkeä liittolainen Suomelle ja myös neljänneksi tai viidenneksi tärkein kauppakumppani.

Orpo huomautti kunkin suomalaisen maksaneen jäsenmaksuosuutena 50 euroa. Viime vuosina summa on ollut hieman enemmän.

– Se kaikki mitä saamme Euroopan unionista – sisämarkkinat, hyvinvointi, vakautta – ovat niin tärkeitä meille, että kyllä se kannattaa maksaa. Maltillinen jäsenmaksuosuuden kasvattaminen on järkevää, Petteri Orpo sanoi.

– Ja eikö olekin niin, että Euroopan unionissa nimenomaan näillä rahoilla vastataan juuri niihin asioihin, jotka ovat esimerkiksi perussuomalaisten puheissa – kuten maahanmuuton hallintaan tai turvallisuuteen tai terrorismin vastaiseen työhön?

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen vastasi ”näin on, olette aivan oikeassa”.

Ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) huomautti, että kyse on kokonaisuudesta: mitä Suomi saa – ja siinä kauppapolitiikka nousee keskiöön. Skinnarin mukaan Brexitillä on ”negatiiviset vaikutukset koko Euroopan taloudelle, Suomelle, ja myös Britannialle”.

– Suomen etu on edelleen tiivis yhteistyö Britannian kanssa.

Kokoomuksen Ilkka Kanerva totesi asiaan kuuluvan myös puolustusulottuvuuden. Britannia on ylivoimaisesti merkittävin turvallisuuspolitiikan tuottaja Euroopan alueella. Hän kysyi, miten varmistetaan, ettei asiaa päästetä käsistä vaan että se hoidetaan tyylikkäästi ja sen edellyttämällä vakavuudella.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoi Britannian olleen myös nihkeä kehittämään eurooppalaista puolustusyhteistyötä.

– Ehkä nyt sitten muulla joukkueella on hivenen entistä enemmän vapauksia tiivistää yhteistyötä. Toisaalta on juuri niin kuin sanoitte, että Britannian merkitys on erittäin suuri, Antti Kaikkonen totesi.

PS:n Jussi Halla-aho ihmetteli ”miksi heinäsirkat eivät ole syöneet Ruotsia, Tanskaa, Norjaa ja Islantia? Miksi euro on siunaus meille, kun yleisesti myönnetään, että Ruotsi on suuresti hyötynyt omasta valuutastaan? Mitä sellaista hyvää euro on tuonut suomalaisille kotitalouksille, mistä pohjoismaiset naapurimme samoin kuin britit ovat jääneet paitsi?”.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) vastasi euron luoneen tähän maahan vakautta muun muassa korkopolitiikassa. Naapurimaan kansantalous on Kulmunin mukaan erilainen ja oma elinkeinorakenteemme yhä yksipuolinen.

– Mutta se että koko järjestelmän perusteita ja uskottavuutta horjuttaa, siitä olen kyllä edustaja Halla-ahon kanssa eri mieltä, Kulmuni totesi.