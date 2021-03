EU:sta on viety 41 miljoonaa rokotetta – kohta vienti ehkä loppuu

Ursula von der Leyen sanoo, että Euroopan pitää saada oma osansa rokotuksista.

EU-komissio valmistelee vientikieltoja koronavirusrokotteille. Syynä on se, että EU ei katso saavansa riittävästi rokotteita itse, sanoo komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Vientikielto saatetaan asettaa maille, jotka ovat asettaneet omat kieltonsa ja jotka valmistavat itsekin rokotteita. Komissio tarkastelee myös sitä, kuinka suuri osuus kohdemaan väestöstä on rokotettu.

– EU tulee arvioimaan, voidaanko viennistä tehdä ehdollista ja vastavuoroisuuteen nojaavaa. Tällä halutaan varmistaa, että EU saa rokotteista oman osansa, von der Leyen sanoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessaan.

EU:ssa sijaitsevilta rokotetehtailta on viety koronakriisin aikana 41 miljoonaa rokotetta 33 eri maahan, laskee EU-komissio. Jotkut EU:sta rokotteita saaneet maat ovat kuitenkin estäneet vastavuoroisen rokotteiden viennin EU:hun, moittii von DerdLeyen.

– Jos tilanne ei muutu, meidän täytyy viemmekö rokotteita maihin, jotka itse tuottavat rokotteita.

Rokotteita valmistavat useat yhtiöt useilla eri mantereilla, eikä niitä aina käytetään lähellä valmistusmaata.

EU-maista on viety Britanniaan 10 miljoonaa rokoteannosta. EU on syyttänyt Britanniaa rokotteiden vientikiellosta, jonka Britannia on kuitenkin kiistänyt. Von der Leyenin mukaan tilanne herättää huolta unionissa. Hänen mukaansa Britanniassa on valmistettu Astra Zenecan rokotteita, jotka pitäisi tuoda EU:hun, mutta niitä ei ole tuotu.

– Me odotamme edelleen.

Yhdysvallat puolestaan on asettanut rokotteille vientikiellon, mutta toisaalta EU:stakaan ei viedä niitä Yhdysvaltoihin. Sen sijaan rokotteiden raaka-aineita kulkee molempiin suuntiin.

Von der Leyenin mukaan EU on tehnyt kansainvälistä yhteistyötä, mistä on osoituksena rokotteiden vienti. EU on suurin rahoittaja kehittyvien maiden rokotusohjelmissa. EU on saanut satoja pyyntöjä toimittaa rokotteita, joihin on lähes järjestään vastattu myönteisesti, komission puheenjohtaja sanoo.

– Mutta avoin tie kulkee kahteen suuntaan. Meidän täytyy varmistaa, että vastavuoroisuutta löytyy.

Von der Leyen lupaa, että maaliskuun loppuun mennessä EU-maihin toimitetaan 100 miljoonaa rokotetta. EU:ssa asuu 446 miljoonaa ihmistä. Britannia ja Yhdysvallat ovat rokottaneet kansalaisiaan nopeammin kuin EU.

Huhtikuussa EU:n tilannetta tulee helpottamaan neljäs rokote, jonka on valmistanut Johnson&Johnson. Se toimittaa huhti-kesäkuussa 55 miljoonaa lisärokotetta.

– Muistutan, että se vaatii vain yhden pistoksen, von der Leyen toteaa.

Pfizerin rokotetoimitukset nousevat 200 miljoonaan. Moderna toimittaa 30 miljoonaa rokotetta. Molemmat edellyttävät kahta pistosta täyden suojan saamiseksi. Astra Zenecalta EU saa vain 70 miljoonaa rokotetta, vaikka sen kanssa on sovittu 180 miljoonasta annoksesta.

