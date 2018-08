Europol varoittaa kybermuuleista

Euroopan poliisivirasto Europol varoittaa sosiaalisessa mediassa liikkuvista rikollisista, jotka yrittävät houkutella ihmisiä toimimaan ”rahamuuleina”.

Nettikirjoituksiin ja työpaikkailmoituksiin tulisi aina suhtautua järkevällä varovaisuudella.

– Jos työtarjous vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, se luultavasti on juuri sitä. Rikolliset yrittävät hämätä sinua pesemään rahaa puolestaan käyttämällä työpaikkailmoituksia, verkkokirjoituksia ja sosiaalista mediaa, Europol kirjoittaa Twitterissä.

– Suhtaudu varovaisesti kaikkiin tarjouksiin, joissa luvataan helppoa rahaa!

Yli 90 prosenttia rahamuulitoiminnasta liittyy jollain tavalla kyberrikollisuuteen. Suurin osa rahasta on peräisin kalasteluviestien, verkkohyökkäysten ja verkkohuutokauppapetosten avulla tehdyistä rikoksista. Myös yrityksiin kohdistetut rahansiirtohämäykset ja ”romanssihuijaukset” ovat yleistyneet viime vuosina.

Rikolliset usein värväävät ulkopuolisia toimimaan muuleina eli siirtämään laittomasti saatua rahaa eri tilien välillä. Henkilöt samalla syyllistyvät itse rikolliseen toimintaan.

Rikolliset ottavat kohteekseen useimmiten 18-34-vuotiaita miehiä, maahanmuuttajia, työttömiä, opiskelijoita ja taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita henkilöitä.

If a job offer sounds too good to be true, it probably is. Criminals will try to dupe you into laundering money on their behalf by using job adverts, online posts and #socialmedia. Be cautious of unsolicited offers that promise easy money! #dontbeaMule https://t.co/DD30nYxrTn pic.twitter.com/mWaXA3p5IE

— Europol (@Europol) July 31, 2018