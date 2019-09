”Eurooppalaisen elämäntavan puolustaminen” suututti vihreät

EU-komission tuleva puheenjohtaja Ursula von der Leyen on joutunut arvostelumyrskyn kohteeksi uusien komissaarinimitysten vuoksi.

EU-parlamentin vihreiden mukaan on huolestuttavaa, että yhden komissaarin tehtäväksi on määritelty ”eurooppalaisen elämäntavan puolustaminen”. BBC:n mukaan myös Amnesty International pitää muotoilua ongelmallisena. Arvostelijoiden mukaan termi mukailee äärioikeiston ja populistien retoriikkaa.

Ursula von der Leyen esittää tehtävään Kreikkaa johtavan keskustaoikeistolaisen Uusi demokratia -puolueen Margaritis Schinasta. Entinen europarlamentaarikko toimii tällä hetkellä komission tiedottajana.

– Eurooppalainen elämäntapa pohjautuu solidaarisuuteen, mielenrauhaan ja turvallisuuteen. Meidän on vastattava niihin perusteltuihin huoliin, joita säätelemätön maahanmuutto aiheuttaa taloudelle ja yhteiskunnalle, von der Leyen kirjoittaa komission esittelykirjeessä.

EU-parlamentin vihreiden varapuheenjohtaja Ska Keller kuvaili komissaarin tehtäväkuvausta ”pelottavaksi”. Vihreiden europarlamentaarikko Molly Scott Caton mukaan ”äärioikeiston retoriikan omaksumisen on loputtava”.

– Von der Leyen määritteli eurooppalaisen elämäntavan puolustamisen maahanmuuton hallitsemiseksi. Vihreiden mepit uskovat, että maahanmuuttajat ovat tuoneet valtavasti nykyisenlaiseen vibranttiin eurooppalaiseen elämäntapaan, Molly Scott Cato kirjoittaa Twitterissä.

Myös liberaalien Renew Europe -ryhmään kuuluva hollantilainen europarlamentaarikko Sophie in ’t Veld kuvaili tehtävää ”tekaistuksi”.

– On groteski ajatus, että eurooppalaisia olisi suojeltava ulkopuolisilta kulttuureilta. Tämä narratiivi on torjuttava, europarlamentaarikko toteaa tiedotteessa.

Von der Leyen defined controlling migration as defending the European way of life@GreensEFA MEPs believe that migrants have contributed hugely to vibrant European way of life we enjoy today

This appropriation of the rhetoric of the far right must endhttps://t.co/Ia6vTXZa8s

— Molly Scott Cato MEP (@MollyMEP) September 11, 2019