”Eurooppaan on annettu syntyä rinnakkaisia yhteiskuntia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Heikki Vestmanin mukaan terrorismilakeja on kiristettävä.

– Eurooppaa ravistelevan islamistisen terrorin on avattava silmät. Eurooppaan on annettu syntyä rinnakkaisyhteiskuntia, joissa ei noudateta arvojamme, lakejamme ja elämäntapaamme ja joissa pesii viha, kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman toteaa Facebookissa.

Hänen mukaansa näin ei voi jatkua.

– Islamismille ja muulle radikalismille ei pidä antaa piiruakaan periksi. Vapaus, ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltio tarvitsevat suojakseen kovempia keinoja, Vestman jatkaa.

Kansanedustajan mukaan terrorismilakeja olisi kiristettävä. Vestman viittaa kokoomuksen Pia Kauman kanssa jättämäänsä lakialoitteeseen terroristijärjestöön kuulumisen kriminalisoinnista sekä kansalaisuuden poistamisesta terroristijärjestön toimintaan osallistuneilta kaksoiskansalaisilta.

– Maahanmuuton pelisäännöt on tehtävä selväksi: Suomessa on elettävä meidän lakiemme mukaan, ei lähtömaan tai vieraan kulttuurin normien mukaan. Suomessa oleskelun vähimmäisehtona on oltava sitoutuminen yhteisiin sääntöihin, Heikki Vestman toteaa.

Paikalliset verkostot

Ranskan terroriteot ovat nostaneet maan jihadistisen liikehdinnän jälleen otsikoihin. Jihadismitutkija Juha Saarisen mukaan keskeisin syy jihadismille Ranskassa on paikallisissa jihadistisissa aktiiveissa ja verkostoissa.

– Ne pyrkivät ja valitettavan usein pystyvät käyttämään hyväksi symbolisesti merkittäviä, kitkaa aiheuttavia tapahtumia ja kehityksiä, kuten ilmaisunvapautta sekä Ranskan julkisten ja uskonnollisten tahojen voimakasta erottelua maalaten Ranskasta kuvan maana, joka on lähtökohtaisesti islamin ja muslimien vastainen, Saarinen toteaa Ilta-Sanomien kirjoituksessaan.

Hänen mukaansa tällaiset aktiivit ja verkostot lietsovat epäluuloa, vihaa ja pelkoa ranskalaista yhteiskuntaa ja arvoja vastaan. Esimerkiksi Charlie Hebdo -lehden profeetta Muhammediin kohdistama pilkka, joka mahtuu Ranskan ilmaisunvapauden piiriin, todistaa Saarisen mukaan näissä piireissä siitä, että ”vääräuskoinen Ranska käy sotaa islamia ja muslimeita vastaan”.

– Nämä jihadistiset toimijat ovat löytäneet suotuisan, tai vähintäänkin neutraalin toimintaympäristön Ranskan sisällä muodostuneissa, ympäröivästä yhteiskunnasta eristäytyneissä salafistisissa ja islamistissa rinnakkaisyhteisöissä ja vastakulttuureissa, Juha Saarinen arvioi.

LUE MYÖS:

Miksei terrorijärjestöön kuulumista kielletä? Näin ministeri vastaa (VU 16.12.2019)