”Eurooppaa ei puolusteta belgialaisella vehnäoluella”

Timo Soini kehottaa Eurooppaa näkemään asioiden ison kuvan.

Britannian EU-erosta on päästävä yli, sillä se ei muuksi muutu. Näin arvioi ex-ulkoministeri Timo Soini blogissaan sunnuntaina. Soinin mukaan Suomessa ja Euroopassa on nyt keskityttävä turvallisuuspolitiikan suureen kuvaan, jossa Yhdysvallat on siirtämässä painopistettään pois Euroopasta.

– Jenkit lähti Afganistanista ja Eurooppa samassa syssyssä perähutlarissa peesaten. Kertoiko joku liittolaisille jotakin ja jos kertoi niin mitä? Ja, jos ei kertonut, niin miksi ei, Soini kirjoittaa Afganistanin tapahtumista.

– Joe Biden ei ole mikään Setä Joe, joka pitää liberaalin Euroopan puolta. NATO- maat ovat vuosikymmeniä matkustaneet USA: n siivellä, ilmaiskyydit akantappajassa ovat ohi, Soini jatkaa.

Yhdysvaltojen, Britannian ja Australian solmiman AUKUS-sopimuksen ei olisi pitänyt tulla Euroopalle yllätyksenä, Soini toteaa.

– Painopiste on nyt Kiinassa ( se tarkoittaa samalla, että se ei ole Venäjässä). Aukus on isompi juttu, turvallisuuspoliittinen tulivuorenpurkaus, ex-ulkoministeri toteaa.

Kun EU:ssa puhutaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan syventämisestä, sillä tarkoitetaan tosiasiassa Saksan varustaumista, Soini kirjoittaa. Eurooppaa ei ex-ministerin mukaan puolusteta ”portugalilaisilla kabardiinihousuilla” tai ”belgialaisella vehnäoluella”.

Transatlanttiset suhteet eivät nyt voi Soinin mukaan hyvin.

– Suuri osa yhteistyön syventämisestä on hukkunut Atlantin kuohuihin. Mihin katosi TTIP? Etelä- Kiinan meri on ajanut Pohjois- Atlantin ohi. Samaan aikaan jenkeillä on yksi toimiva jäänmurtaja…

– Brexit- kiukuttelun sijaan on nähtävä asioiden iso kuva ja se ei ole sitä kuinka Euroopan maat ottavat lisää vastuuta Ranskan entisten siirtomaiden sisäisistä konflikteista Afrikassa, Soini toteaa.