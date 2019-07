Eurooppa sai oman avaruusrobotin, joka hyppii kuin peura

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SpaceBok-robotti jäljittelee eläinten hyppivää liikettä.

Euroopan avaruusjärjestö ESA tukee opiskelijajoukkoa Zürichistä testaamaan ja kehittämään hyppivää tutkimusrobottia. Universal-Sci-sivuston mukaan SpaceBokiksi nimetty robotti on suunniteltu toimimaan matalapainovoimaisilla kappaleilla, kuten kuussa ja asteroideissa.

Jutun alla oleva video esittelee SpaceBokin toimintaa. Se perustuu ”dynaamisen kävelyyn”, jota eläimet käyttävät Maapallolla.

Pyörillä toimivilla tutkimusroboteilla on rajoitteensa eivätkä ne kykene etenemään joka paikkaan. Hyppivät robotit voivat olla vastaus näihin rajoitteisiin.

Nelijalkaista SpaceBok-robottia tutkitaan ESA:n tutkimuskeskuksessa Alankomaissa. Idea on lähtenyt Kuussa käyneiltä astronauteilta. Kun amerikkalaiset astronautit saapuivat Kuuhun, he huomasivat pian, että hyppiminen on matalan painovoiman takia hyvä tapa liikkua eteenpäin.

SpaceBokin design jäljittelee eläinten, kuten peuran ja antiloopin, hyppivää liikettä. Suunnittelijoiden mukaan robotti pystyy hyppäämään jopa kahden metrin korkeuteen Kuun olosuhteissa.

Robotille on kuitenkin suunniteltava turvallinen laskeutumistyyli – siltä puuttuu ihmisten ja eläinten luonnollinen tasapaino.