”Eurooppa-ministerin puolue ei tunne EU-lakeja”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sininen tulevaisuus ehdotti sosiaaliturvan muuttamista siten, että Suomen kansalaiset saisivat parempaa sosiaaliturvaa kuin muut.

– Vaikka perustuslaki saataisiin muutettua niin kansalaisuuden perusteella erottelu tyssää viimeistään EU-tasolla, huomauttaa kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkä Uuden Suomen blogissaan.

Hän muistuttaa, että sosiaaliturvan yhdenvertaisuus unionin kansalaisten kesken on olennainen osa EU:n vapaata liikkuvuutta ja yhteisiä työmarkkinoita.

EU-kansalainen on toisessa EU-maassa oikeutettu samanlaiseen sosiaaliturvaan kuin maan kansalaiset. EU:n asetuksen mukaan kukin jäsenvaltio voi edelleen vapaasti ja itsenäisesti päättää sosiaaliturvajärjestelmästään. Muista jäsenvaltioista tulevilla työntekijöillä ja itsenäisillä ammatinharjoittajilla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin vastaanottavan jäsenvaltion omilla kansalaisilla.

– Suomessa oikeus sosiaaliturvaan on asumisperusteinen. Sen piiriin kuuluvat Suomessa asuvat ja työskentelevät henkilöt. Nyt Sininen tulevaisuus ehdotti sosiaaliturvan muuttamista siten, että Suomen kansalaiset saisivat parempaa sosiaaliturvaa kuin muut. Siniset aikovatkin muuttaa perustuslakia, mikäli esitys vaatii muutosta. On huolestuttavaa, että eurooppa-ministerin puolue ei näytä tuntevan EU-lainsäädäntöä tai ottavan sitä poliittisissa esityksissään vakavasti, Maanselkä toteaa.

Maanselän mielestä Suomen sosiaaliturvaa on kehitettävä yksinkertaiseksi, etteivät nykyisen sosiaaliturvan monimutkaiset käytännöt ja säännöt estä työn tekemistä.

– Suomen sosiaaliturva on osasyy siihen miksi maahan jää maahanmuuttajaryhmiä, jotka eivät integroidu työmarkkinoille. Avoimia työpaikkoja matalapalkka-aloilla on mutta niitä ei saada täytettyä. Maahanmuuttajilta tuleva palaute on yleensä se, että antakaa meidän tehdä töitä. Kielen oppii usein parhaiten työtä tehdessä, Maan selkä kirjoittaa.

Samalla hänen mielestään on otettava käyttöön integroitumista edistäviä sääntöjä, kuten toimeentulotukeen ja työmarkkinatukeen kielitaitovaatimus, Suomi tai Ruotsi.

– Maassaoloaikavaatimusta on myös harkittava Tanskan tapaan. Muissa pohjoismaissa nämä säännöt tepsivät eivätkä ole maiden perustuslakien vastaisia. Tuskin Ruotsin tai Tanskan perustuslaki on Suomea epäinhimillisempi, Maanselkä toteaa.