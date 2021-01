Eurooppa kihisee kiukkua AstraZenecalle – ”heillä on velvollisuuksia”

EU:n ja lääkeyhtiö AstraZenecan kerrotaan neuvottelevan koronavirusrokotteiden toimitusongelmista uudelleen keskiviikkona.

Terveyskomissaari Stella Kyriakidesin mukaan yhtiö ei antanut asialle riittävää selitystä kahdessa äärimmäisen kireäksi luonnehditussa tapaamisessa.

– Olemme tyytymättömiä epäselviin ja riittämättömiin selityksiin. EU:n jäsenvaltiot ovat asian suhteen yhtenäisiä: rokotekehittäjillä on yhteiskunnallisia ja sopimuksiin liittyviä velvollisuuksia, joista heidän on pidettävä kiinni, Stella Kyriakides kirjoitti Twitterissä myöhään maanantai-iltana.

Politicon mukaan ”raivostuneet” EU-päättäjät ovat valmistelleet tiukkoja vientirajoituksia, sillä AstraZenecan epäillään toimittaneen koronarokotteita muihin maihin ennakkosopimusten vastaisesti. Rajoitukset olisivat samankaltaisia kuin kasvomaskeilla ja muilla suojavarusteilla viime vuoden kevään epidemiahuipun aikana.

– Euroopan unioni haluaa tietää tarkasti, mitä annoksia AstraZeneca on tuottanut missäkin laitoksessa ja minne ne on mahdollisesti kuljetettu, Kyriakides jatkoi.

Asiantuntijat ovat samalla ihmetelleet saksalaismediassa esitettyjä väitteitä, joiden mukaan Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan rokotteen teho olisi vain kahdeksan prosenttia yli 65-vuotiailla. Oxfordin ja AstraZenecan tiedottajat ovat tyrmänneet uutiset perättöminä.

Bild– ja Handelsblatt-lehdet kertoivat Saksan valmistelevan jo rokotejärjestyksen muuttamista tuoreiden tietojen valossa. Maan terveysministeri Jens Spahn kuvaili artikkeleita ”spekulaatioksi” ja huomautti, että Euroopan lääkevirasto EMA jatkaa edelleen tutkimustietojen analysointia.

Guardian-lehden haastattelemat asiantuntijat uskovat tehon pysyvän riittävän hyvänä henkilön iästä riippumatta.

Saksan terveysministeriö kertoi tiistaina, että uutisoinnissa oli sekoitettu ikääntyneiden henkilöiden osuus koeryhmästä rokotteen tehoon. Hämmennystä herättänyt väite kahdeksasta prosentista ilmeisesti viittasi siihen, että vapaaehtoisista noin kahdeksan prosenttia oli 56–69-vuotiaita.

With our Member States, we have requested from AZ a detailed planning of vaccine deliveries and when distribution will take place to Member States. Another meeting will be convened on Wednesday to discuss the matter further.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 25, 2021