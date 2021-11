Eurooppa jakautui koronakartalla, Suomi huonommalla puolella

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC on julkaissut uuden epidemiakartan matkustussuosituksia koskevien linjausten tueksi.

Kartalla maat ja alueet on jaettu neljään luokkaan 14 päivän ilmaantuvuusluvun perusteella. Parhaaseen eli vihreään luokkaan lasketaan valtiot, joiden ilmaantuvuusluku on alle 50 tapausta 100 000 asukasta kohden ja positiivisten testien osuus alle neljä prosenttia. Vaihtoehtoisesti ilmaantuvuus voi olla alle 75, jos positiivisten testien osuus on alle prosentti.

Synkin koronatilanne on tummanpunaisilla alueilla, joissa kahden viikon ilmaantuvuusluku on 500 tai yli. Näitä maita ovat muun muassa Viro, Latvia, Liettua, Itävalta, Slovakia, Bulgaria ja Irlanti.

Euroopan voi katsoa jakautuvan tällä hetkellä keskeltä poikki niin, että epidemia on kohtuullisen hyvin hallussa Saksan länsi- ja eteläpuolella. Keltaisia alueita löytyy erityisesti Ranskasta, Espanjasta, Portugalista ja Italiasta.

Kaikki Pohjoismaat lasketaan punaisiin maihin, joissa ilmaantuvuus on 75–200 ja positiivisten testien osuus yli neljä prosenttia tai muussa tapauksessa 200–500. Ero kuvastaa sitä, että aktiivisemmalla testauksella koronatapauksia löytyy helpommin.

Pohjoismaissa synkin tilanne on Pohjois-Norjassa ja keskimääräistä parempi tilanne Ruotsin keskiosissa ja Oslon länsipuolella.

Updated 🚦 maps are online!

These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.

Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/fcGcZiDL2W

— ECDC (@ECDC_EU) November 11, 2021