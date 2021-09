Euroopassa kuohuu ja Nato iskee Valko-Venäjälle – Näin alkaa Venäjän suurharjoitus

Yksi Zapad-2021:n kuvitteellisista vihollisista on asiantuntijan mukaan Skandinaviassa.

Venäjän ja Valko-Venäjän Zapad-2021-suurharjoitus alkaa virallisesti huomenna ja jatkuu ensi viikon torstaihin. Käytännössä Zapadiin liittyvää harjoitustoimintaa ja joukkojen siirtoja on kuitenkin tehty jo jonkin aikaa.

Neljän vuoden välein toistuvassa harjoituksessa simuloidaan sotilasasiantuntija Michael Kofmanin mukaan konfliktia Venäjän ja puolustusliitto Naton välillä.

– Vaikka Venäjän asevoimat pitääkin itseään Natoon nähden verrattain alivoimaisena alueellisessa tai laajamittaisessa sodassa, on Zapadin tarkoituksena kertoa tällaisen konfliktin mahdollisista kustannuksista ja eskalaatioriskeistä, Center for Naval Analyses -tutkimuslaitoksen Venäjän ohjelmaa johtava Kofman savaa War on the Rocksin analyysissään.

Kofmanin mukaan ”läntinen koalitio” sotii harjoituksessa tavallisesti Venäjän ja Valko-Venäjän joukkoja vastaan. Simuloituihin vihollisiin kuuluvat yleensä naapurin Nato-maat, joita Yhdysvallat tukee.

Vuonna 2017 kuvitteellisina vihollisina olivat Veishnoria, Lubenia ja Vesbaria. Kofmanin mukaan ne esittivät Liettuaa, Latviaa ja Puolaa, jotka yrittivät jakaa Valko-Venäjän ja napata sen luoteisosat.

Valko-Venäjältä annettujen tietojen perusteella tämän vuoden harjoituksen skenaario lähtee poliittisesta kuohunnasta Euroopassa. Länsimaiden kerrotaan pyrkivän ensin horjuttamaan Valko-Venäjää ei-sotilaallisin keinoin. Kun tämä ei onnistu, otetaan käyttöön voimakeinot. Venäjän ja Valko-Venäjän joukkojen on sitten saatava tämä läntinen koalitio taipumaan vihollisuuksien lopettamiseen hyväksyttävin ehdoin.

Tämän vuoden skenaarion ”vastustajat” ovat kuitenkin suomalaisittain tavallista mielenkiintoisemmat. Tällä kertaa läntinen koalitio koostuu Njariksesta, Pomoriasta ja Napapiirin Tasavallasta. Näistä viimeinen sijaitsee Pohjolasta. Lisäksi lännen puolella taistelee ”terroristijoukkoja”.

– Tämä on kiintoisa muutos. Njaris näyttäisi edustavan Liettuaa ja Pomoria esittää todennäköisesti Puolaa. Napapiirin Tasavallan on todennäköisesti tarkoitus esittää Norjaa tai jotain muuta Skandinavian valtiota, Kofman arvioi.

Hänen mukaansa pohjoinen ulottuvuus merkitsee, että Venäjän Pohjoisella laivastolla on merkittävä rooli harjoituksessa.

Kaksi vaihetta

Michael Kofman kertoo Zapadin koostuvan tavallisesti kahdesta vaiheesta.

Ensimmäisen kolmen päivän aikana simuloidaan Naton operaatiota ja venäläisten ja valkovenäläisten joukkojen vastausta siihen. Tässä vaiheessa testataan Kofmanin mukaan Venäjän kykyä hälyttää asevoimiaan liikkeelle, aktivoida reservejä ja saada joukkoja taistelukentälle samalla, kun se on Naton simuloitujen ilmaiskujen kohteena.

Toisessa vaiheessa Venäjän joukot ”vakauttavat” kriisitilanteen liikkuvalla puolustustaistelulla. Venäjän strategiset joukot suorittavat samalla simuloituja iskuja vihollisvaltioihin.

– Näiden tarkoituksena on osoittaa Venäjän asevoimien kykyä aiheuttaa huomattavaa vahinkoa tavanomaisilla keinoilla ja pakottaa vihollinen luopumaan taistelusta.

Venäjän laivasto harjoittelee samaan aikaan vihollisen pinta-alusten ja lentotukialusosastojen tuhoamista, maihinnousujen torjuntaa ja pitkän kantaman iskuja maakohteisiin.