Euroopan ykkösmaa – korona torjuttu, poliitikoilla maskit

Koronavirusepidemian hallinnassa menestynyt Slovakia reagoi monia muita Euroopan maita nopeammin heti kriisin alkuvaiheessa.

Merkittävät rajoitustoimet asetettiin vain kymmenen päivää ensimmäisen Covid-19-tapauksen vahvistamisen jälkeen. Maa sulki koulujen ja ravintoloiden lisäksi rajansa ja määräsi kasvomaskit pakollisiksi julkisilla paikoilla.

Slovakian poliittinen johto vahvisti viestin perillemenoa pitämällä näkyvästi suojaimia kaikkien esiintymisten yhteydessä.

Presidentti Zuzana Čaputová ja tuore hallitus saivat runsaasti julkisuutta kasvomaskien ja käsineiden pitämisestä virkaanastujaisten yhteydessä.

Atlanticin mukaan Slovakian koronatoimet lukeutuvat maailman tehokkaimpien joukkoon. Väestöön suhteutettuna Covid-19-kuolemia on vähiten Euroopassa, eikä viime perjantaina havaittu ensimmäistä kertaa maaliskuun jälkeen yhtään uutta tautitapausta.

Tiistaina kerrottiin neljästä uudesta tautitapauksesta ja keskiviikkona kahdeksasta. Tartuntoja on vahvistettu yhteensä 1477.

Ennakkoon Slovakian terveydenhoitojärjestelmän arvioitiin jopa murentuvan epidemian paineen alla.

Neurokirurgian apulaisprofessori Andrej Šteňo huomauttaa, ettei Slovakiassa ollut ennen kriisiä perinteitä kasvomaskien pitämisestä. Linjaus oli Maailman terveysjärjestö WHO:n ohjeistusta tiukempi, sillä suojainten laajamittaisen käytön tehokkuudesta esiintyy edelleen vaihtelevia arvioita.

Asenteiden muutosta tuettiin poliittisen johdon ohella myös verkkokampanjalla, jossa kansalaisia kannustettiin lataamaan kuvia itsestään suojaimen kanssa.

Hallitus teki kriisin myötä parhaansa, että kasvosuojaimia riitti kaikille halukkaille. Monet myös valmistivat kangassuojaimia itse ja lahjoittivat niitä muille.

– Pohjois-Italian tilanteen näkeminen toimi todella suurena varoituksena meille, Šteňo selittää maan nopeaa reaktiota kriisiin.

Life has not yet fully returned to normal — but glad that the garden of the presidential palace has once again opened for public. #UnitedAgainstCoronavirus pic.twitter.com/Y2xLCTbuv1

— Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) May 7, 2020