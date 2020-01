Tässä on Euroopan vaarallisin alue – nyt naapurit sopivat siitä

Liettua ja Puola tiivistävät puolustusyhteistyötään Venäjän uhkaa vastaan.

Maat järjestävät keskiviikkona Vilnassa korkean tason tapaamisen, jossa sovitaan konkreettisista toimenpiteistä alueen turvallisuuden vahvistamiseksi. Liettuan puolustusministeriön mukaan toimet koskevat niin sanotun Suwalkin käytävän puolustamista.

Käsitteellä viitataan noin sadan kilometrin pituiseen kaistaleeseen, joka erottaa Venäjään kuuluvan Kaliningradin Valko-Venäjästä. Strategisen kohdan valtaaminen sulkisi Baltian maiden maayhteyden muuhun Eurooppaan.

Liettuan mekanisoitu ”Rautasusi”-prikaati ja Puolan 15. prikaati yhdistetään uuteen monikansalliseen divisioonaan, joka harjoittelee Suwalkin käytävän puolustamista.

Liettuan puolustusministeri Raimundas Karoblis ja Puolan puolustusministeri Mariusz Błaszczak toivovat Yhdysvaltojen säilyttävän pysyvän sotilaallisen läsnäolon alueella.

🇱🇹 LTU and 🇵🇱 POL DEFMIN R. Karoblis&Mariusz Błaszczak will meet in Vilnius Defence Council to discuss practical cooperation ensuring defendability of the Suwalki Gap, integration of airspace and defence systems, and need to retain 🇺🇸 U.S. presence. More: https://t.co/DbYB5OgQRl pic.twitter.com/Gw47FTBNMj

— Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) January 28, 2020