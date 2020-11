Euroopan synkkä koronakartta: Suomi erottuu

Suomi erottuu edukseen Euroopan tartuntatautivirasto ECDC:n koronakartoissa.

Virasto julkaisee viikoittain karttoja, joissa Euroopan maat esitetään eri väreillä muun muassa 14 päivän ilmaantuvuusluvun, testimäärien ja positiivisten testien osuuden mukaan. Edellisen viikon tiedot löytyvät tästä jutusta.

Alla näkyvään yhdistelmäkarttaan on koottu yhteen kaikki seuratut tiedot. Vain Suomi, valtaosa Norjaa, Islanti ja osia kreikasta ovat kartalla oransseja. Suomessa on lisäksi koko Euroopan koronakartan ainoa vihreä alue. Se löytyy maan länsiosasta. Käytännössä koko muu Eurooppa on punaisella.

ECDC merkitsee vihreäksi alueet, joilla on 14 päivän aikana todettu alle 25 tapausta 100 000 asukasta kohden ja positiivisten testien osuus on alle neljä prosenttia.

Oranssilla merkitään taas alueet, joilla ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on alle 50 tapausta ja positiivisten testien osuus yli neljä prosenttia. Oranssilla merkitään myös ne alueet, joilla positiivisten testien osuus on alle neljä prosenttia, mikäli ilmaantuvuusluku on kuitenkin 25-150 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Punaiselle mittarit menevät, kun ilmaantuvuusluku ylittää 50 tapausta ja positiivisten testien osuus neljä prosenttia. Punaisella on merkitty myös kaikki alueet, joilla ilmaantuvuusluku ylittää 150 tapausta.

