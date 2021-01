Euroopan puuston määrä kasvaa, vaikka hakkuut lisääntyvät

Suojelumetsien määrä on lisääntynyt merkittävästi vuoden 1990 jälkeen.

Euroopan puuston määrä on lisääntynyt puolella vuoden 1990 jälkeen. Puustoa on mantereella tällä hetkellä 31 miljardia kuutiometriä. Samaan aikaan kuitenkin metsiä myös hakataan noin neljänneksen enemmän kuin 1990. Metsien hakkuut ovat tällä hetkellä noin 478 miljoonaa kuutiometriä.

Asiasta kertoo Suomen Metsäyhdistyksen julkaisema forest.fi-sivusto. Se nojaa tietonsa YK-raporttiin Euroopan metsien tilasta (State of Europe’s Forests 2020). Venäjä ei ole mukana luvuissa.

Puustoa on Euroopassa enemmän sen vuoksi, että metsät ovat tiheämpiä kuin ennen. Keskimäärin eurooppalaisella metsähehtaarilla on puuta 169 kuutiometriä, kun vielä vuonna 1990 sitä oli hehtaarilla vain 130 kuutiometriä.

Forest.fi toteaa, että syy metsien tihentymiseen löytyy metsänhoidosta. Sen seurauksena metsien ikärakenne on muuttunut ja vanhempien metsien osuus on kasvanut koko Euroopassa.

Myös metsien pinta-ala on lisääntynyt. Metsää on 227 miljoonaa hehtaaria, mikä on 9 prosenttia enemmän kuin vuonna 1990. EU pyrkii lisäämään metsäpinta-alaa, mutta esteenä on toisaalta rahoituksen puute, toisaalta kilpaileva maankäyttö.

Euroopan metsät kasvavat vuosittain 650 miljoonaa kuutiometriä puuta. Se on neljänneksen enemmän kuin vuonna 1990. Kun puuston määrä kasvaa, kasvaa myös metsien hiilivarasto. Euroopan metsät sitovat noin 155 miljoonaa tonnia hiiltä vuodessa.

Metsien vuotuinen kasvu ylittää selvästi vuotuiset hakkuut. Tämä selittää, miksi puuston määrä lisääntyy, vaikka hakkuutkin lisääntyvät.

Eniten puusto kasvaa Saksassa, noin 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Lähes samaan pääsevät Suomi ja Ruotsi. Ruotsi hakkaa metsiään selvästi enemmän kuin esimerkiksi Suomi.

Suomessa puuston määrä on lisääntynyt puolella vuodesta 1970 lähtien. Metsien pinta-ala on vähentynyt hieman, mutta ei merkittävästi. Myös Suomessa metsät ovat tiheämpiä kuin ennen.

Kolme neljännestä Euroopan metsistä on talouskäytössä, mikä tarkoittaa, että metsänomistaja kasvattaa puuta elinkeinonaan. Metsien arvokkain tuote on raakapuu. Euroopassa hakatun raakapuun arvo vuodessa on yhteensä 20,5 miljardia euroa. Metsät tuottavat myös korkkia, koristekasveja, kastanjoita, hedelmiä, sieniä, riistalihaa ja hunajaa, joiden yhteenlaskettu arvo on neljä miljardia euroa.

Eniten hakkuilla tienaavat saksalaiset metsänomistajat, noin 4,1 miljardia euroa vuodessa. Ruotsi ja Ranska ansaitsevat 2,8 miljardia ja suomalaiset 2 miljardia euroa.

Metsien suojelu on tarkastelujaksolla lisääntynyt. Yhteensä on suojeltu vähän alle 50 miljoonaa metsähehtaaria eli vajaa neljännes kaikista metsistä. Määrä on 65 prosenttia enemmän kuin vuonna 1990. Suomessa on yli puolet kaikkein tiukimmin suojelluista metsistä.