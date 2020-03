Euroopan pörssit nousussa, Aasiassa laskua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Euroopan keskuspankin tuore tukipaketti on saanut eurooppalaiset kurssit nousuun.

Euroopan pörsseissä haettiin torstain avauksessa hieman suuntaa, mutta tunnin kaupankäynnin jälkeen kurssit ovat nousussa.

Helsingissä ja Tukholmassa nousu on puolentoista prosentin luokkaa. Frankfurtissa ja Lontoossa nousu on alle kahta prosenttia, mutta Pariisissa mennään jo lähes neljän prosentin vauhdilla.

Aiemmin tortaina Aasiassa kurssit laskivat huolimatta Euroopan keskuspankin keskiviikkoiltana ilmoittamasta 750 miljardin euron tukipaketista.

Hong Kongissa laskua oli lähes kolme prosenttia ja Tokiossa yhden prosentin verran. Myös Japanin keskuspankki on ilmoittanut uusista elvytystoimista.

Osakefutuurien kauppa Aasiassa ennustaa Financial Timesin mukaan Lontoon pörssiin torstaiksi prosentin laskua ja Yhdysvaltoihin parin prosentin pudotusta. Keskiviikkona kurssit putosivat New Yorkissa viitisen prosenttia ja enemmänkin.

Samalla Yhdysvaltain dollarin nopeasti kasvanut kysyntä on painanut Aasiassa paikallisia valuuttoja sijoittajien etsiessä uusi turvasatamia. Myös huoli dollarien riittävyydestä markkinoilla on kasvanut.

Euroopan keskuspankki on jo aikaisemmin kertonut arvopaperien osto-ohjelmansa laajentamisesta 120 miljardilla eurolla. Kasvavana huolenaiheena on ainakin Italia, mutta myös turvallisina pidettyjen Sakan pitkien velkakirjojen korko on ollut hiukan nousussa viime aikoina. Keskiviikkona keskuspankin arvioitiin viitanneen myös Kreikan velkakirjojen ostoon ensimmäistä kertaa maan talouskriisin jälkeen.

Saksan valtionlainamarkkinaa rasittavat Nordean aamukatsauksen mukaan odotukset siitä, että Saksa saattaa joutua myös maksumieheksi, jos Italia tarvitsee muiden euromaiden apua koronavaikutusten torjumisessa.

Pankin mukaan markkinoilla muistetaan vielä reilun kymmenen vuoden takainen finanssikriisi, jonka aikana mittavia elvytyspaketteja rahoitettiin uudella valtion velalla ja julkisen sektorin vajeet jäivät korkeiksi pitkiksi aikaa.

Nordea arvioi, että korkojen pitää todennäköisesti nousta, jotta suuri määrä uutta velkaa kiinnostaisi sijoittajia.

