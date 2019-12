Euroopan parlamentti tehostaa ympäristötavoitteitaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Parlamentti edistää kestävää kehitystä poliittisesti, lainsäädännöllisesti sekä käytännön toimien kautta.

Euroopan parlamentin puhemiehistö, joka päättää instituution toimintasäännöistä, esitteli maanantaina kunnianhimoiset ympäristötavoitteet parlamentin 2019-2024 kaudelle.

– Ilmastohätätilasta on tullut yksi aikakautemme kiireellisimmistä kysymyksistä. Tämä oli selvää viime EU-vaaleissa, joissa kansalaiset näkivät kamppailun planeettamme puolesta EU-politiikan kärkikysymyksenä, kommentoi parlamentin puhemies David Sassoli puhemiehistön päätöstä.

Parlamentti on aktiivisesti vähentänyt ympäristövaikutuksiaan viime vuosien aikana. Parlamentti on ollut hiilineutraali vuodesta 2016 alkaen.

– Kehotammekin muita EU-instituutioita seuraamaan parlamentin esimerkkiä suorien ja epäsuorien hiilipäästöjen, joita ei ole mahdollista vähentää, kompensoimisessa mahdollisimman pian. Meidän täytyy kuitenkin mennä vieläkin pidemmälle ja noudattaa sitoumuksiamme parantaa ympäristötehokkuuttamme jatkuvasti. Puhemiehistön päättämät toimet ovat askel oikeaan suuntaan, Sassoli toteaa tiedotteessa.

Euroopan parlamentilla, tuhansia ihmisiä työllistävällä kansainvälisellä instituutiolla, on hyvät lähtökohdat ottaa johtorooli siirtymässä kohti kestävämpää, ilmastoneutraalia ja tehokasta eurooppalaista taloutta ja yhteiskuntaa, arvioi EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmästä (EMAS) vastaava parlamentin varapuhemies Heidi Hautala.

– Olemme jo aloittaneet ympäristövaikutuksiemme vähentämisen sekä kestävyyden edistämisen. Aika on kuitenkin loppumassa ja on tärkeää, että parlamentti arvioi uudelleen tavoitteitaan sekä toimiaan tavoitetason nostamiseksi. Tänään tehty päätös yhtenäisistä ympäristötavoitteista vuodelle 2024 on tärkeä askel kohti kattavaa kestävyysraportointia, Hautala sanoo.

Vuoteen 2024 mennessä parlamentti pyrkii muun muassa pienentämään hiilijalanjälkeä 40 prosentilla vuoteen 2006 verrattuna ja leikkaamaan ihmisten liikkumisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä 30 prosentilla vuoteen 2006 verrattuna.

Lisäksi parlamentti pyrkii vähentämään energian kulutusta 20 prosentilla vuoteen 2012 verrattuna ja paperin kulutusta 50 prosentilla vuosina 2019-2024 verrattuna vuosiin 2010-2014.

Parlamentti on asettanut tavoitteita myös jätteiden vähentämiselle ja käsittelylle, veden kulutukselle, uusiutuvalle energialle ja ympäristöystävällisille julkisille hankinnoille.