Euroopan neuvosto: Epäluotettava media vahingoittaa demokratiaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet puolustivat näyttävästi totuuteen ja objektiivisuuteen pyrkiviä tiedotusvälineitä.

Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous keskusteli mediasta ja journalismista Ranskan Strasbourgissa.

– Avoin ja toimiva demokratia tarvitsee vallan vahtikoiria. Laatujournalismi on kuitenkin monesta syystä uhattuna, ja tuntuu kuin pyrkimys totuuteen ja rehellisyyteen olisivat katoamassa niin tiedonvälityksestä kuin yhteiskunnallisesta keskustelusta laajemminkin. Valeuutiset ja disinformaatio ruokkivat epäluuloja ja epäluottamusta, joka rapauttaa lopulta koko demokraattista järjestelmäämme, totesi kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.).

Hänen mukaansa koko Euroopassa olisi tärkeä ymmärtää, mistä kumpuaa epäluottamus viranomaisiin ja asiantuntijuuteen.

– Populismiin ja disinformaatioon on vastattava rakentavalla tavalla, joka kunnioittaa demokratiaa ja sananvapautta, Honkonen sanoi.

Hän valmistelee yleiskokoukselle raporttia, jonka aiheena on julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden rooli median murroksessa. Sen on määrä valmistua loppuvuodesta.

Keskiviikkona yleiskokous keskusteli kahdesta journalismiin liittyvästä raportista, joista toinen käsitteli toimituksellisen koskemattomuuden suojelua ja toinen toimittajien statusta Euroopassa.

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila (kesk.) muistutti, että sananvapaus ja päätösten kriittinen tarkastelu ovat vakaan yhteiskunnan tae, koska tällöin ristiriidat kanavoituvat poliittiseen päätöksentekoon eivätkä aseelliseen konfliktiin.

– Siksi demokratia ei voi toimia ilman sanan- ja lehdistönvapautta. Toimituksellinen koskemattomuus, kuten raportissakin todetaan, on oikeutta tutkia ja julkaista ilman rajoitteita tai väkivallan pelkoa. Tärkeää on, että medialla on itsellään sääntelymekanismit, jotka takaavat mediasisältöjen luotettavuuden, hän sanoi.

Anttila totesi, ettei median rooli ole voittaa poliittisten puolueiden suosiota eikä poliitikoiden pidä pyrkiä vaikuttamaan mediasisältöihin.

– Medialla on kuitenkin valtava vastuu johtavana mielipiteiden muokkaajana. Jos luemme vain katastrofeista ja korruptiosta, se ei anna maailmasta totuudenmukaista kuvaa, vaan voi johtaa yleiseen epäluottamukseen ja apatiaan kansalaisten keskuudessa. Siksi tilausta on myös rakentavalle uutisoinnille, Anttila toivoi.

Kansanedustaja Anne Louhelainen (sin.) nosti Honkosen ja Anttilan tavoin esiin huolen valeuutisista, joiden levittäjillä näyttää olevan aikaa, rahaa ja henkilökuntaa toisin kuin laatumedioilla.

Louhelainen totesi, että vaikka toimittaja vallan vahtikoirana seisoo monessa asiassa eri joukkueessa kuin valtiollisen vallan käyttäjä, molempia voidaan uhkailla ja pelotella.

– Työtämme vääristellään, meitä maalitetaan. Tavoitteena on eurooppalaisen moniarvoisen demokratian ja sananvapauden murentaminen. Taistelussa propagandan pimeyden voimia, infovaikuttamista ja kybersotaa vastaan olemme samalla puolella, Louhelainen korosti.