Euroopan mailta uhkavaatimus Venezuelalle

Venezuelan parlamentti julisti 10. tammikuuta Nicolás Maduron toukokuussa 2018 saavuttaman presidentinvaalivoiton mitättömäksi ja julisti parlamentin puhemiehen Juan Guaidón vt. presidentiksi. Guaidón tunnustaa presidentiksi nyt Pohjois-Amerikka ja suurin osa Latinalaisen Amerikan maista.

Nyt Espanja, Saksa, Ranska ja Iso-Britannia ovat antaneet Madurolle kahdeksan päivää aikaa järjestää vapaat, läpinäkyvät ja demokraattiset vaalit tai maat tunnustavat parlamentin eli kansalliskokouksen puhemiehen Guaidón presidentiksi, kertoo BBC.

Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sanoi, että Espanja tuntee velvollisuutta Latinalaista Amerikkaa kohtaan. Sánchez korosti, että monet siteet yhdistävät maata Latinalaiseen Amerikkaan, ja Espanja tuntee aitoa huolta Venezuelan tulevaisuudesta. Lisäksi hän korosti, ettei kyse ole tavoitteesta vaihtaa tai muuttaa hallitusta, vaan halusta demokratian ja vapaiden vaalien palauttamiseksi Venezuelassa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron vaati twiitissään Venezuelan kansalle oikeutta päättää omasta tulevaisuudestaan, kuten myös Saksan hallituksen edustaja Martina Fietz. Britannian ulkoministeri Jeremy Hunt sanoi, että Venezuelan vaalit ovat tähän asti olleet ”syvästi vilpilliset” uurnien täyttämisineen ja tulosten vääristelyineen, mistä syystä johtuen ”Maduro ei ole laillinen johtaja”.

YK:n turvallisuusneuvoston on määrä käsitellä Venezuelan kokouksessaan lauantaina 26. tammikuuta.

1/2 After banning opposition candidates, ballot box stuffing and counting irregularities in a deeply flawed election it is clear Nicolas Maduro is not the legitimate leader of Venezuela

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) January 26, 2019