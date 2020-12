Euroopan lohduton koronakartta – yksi Suomen alue erottuu

Euroopan tartuntatautivirasto ECDC:n tuoreimmat koronakartat eivät näytä aiempaa lohduttavimmilta.

Koronaviruksen ilmaantuvuutta 100 000 asukasta kohden kuvaava Euroopan kartta on edelleen lähes kokonaan tummimman punainen. Valtaosassa Euroopan maita viruksen ilmaantuvuus on siis yli 150. Näin on myös Suomessa Uudellamaalla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan Suomessa on tällä hetkellä lisäksi kaksi muuta sairaanhoitopiiriä, joissa ilmaantuvuus on yli 150: Varsinais-Suomi (166) ja Etelä-Savo (157).

ECDC:n koronakartta kuvaa viikojen 49 ja 50 tilannetta eli aikaväliä 30.11.−13.12.

Joulukuun kynnyksellä osasta Euroopan maita on tullut hieman myönteisempiä koronauutisia. Esimerkiksi Ranskassa saatiin marraskuun alussa todetun huipun jälkeen tautimäärät laskuun.

Joulukuussa kuitenkin esimerkiksi Saksa, Tanska, Viro ja Hollanti ovat kertoneet joutuvansa päätymään rajuihin yhteiskunnan sulkutoimiin epidemian hillitsemiseksi. Ruotsissa sairaaloiden tilanne alkaa olla alueittain jo katastrofaalinen sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden suuren määrän takia.

Ruotsin tilanne onkin muihin Euroopan maihin verrattuna varsin heikko. ECDC:n mukaan Euroopan maista pahimmat ilmaantuvuusluvut ovat nyt Kroatiassa (1208,8,), Liettuassa (1205,9), Luxemburgissa (1189,0), Sloveniassa (1006,9) ja Ruotsissa (781,7).

Suomessa ilmaantuvuus ECDC:n aikajaksolla oli 112. Uuttamaata lukuun ottamatta Suomi näkyykin nyt ECDC:n kartalla oranssina − maana, jonka ilmaantuvuus on 50−149,9.

Vielä syyskuun lopussa tummanpunaisia maita oli ECDC:n kartalla vain muutamia. Marraskuun alussa lähes koko Eurooppa hehkui jo tummanpunaisena. Sen jälkeen erityisesti Ruotsin, Saksan, Tanskan ja Baltian tilanne on selvästi huonontunut.

