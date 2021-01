Euroopan lääkevirasto näyttää Modernan koronarokotteelle vihreää valoa

Euroopan lääkevirasto (EMA) on tänään keskiviikkona pitämässään kokouksessa päättänyt suositella Modernan kehittämää koronavirusrokotetta, Euronews uutisoi.

Jotta rokote saa myyntiluvan, on Euroopan komission vielä hyväksyttävä se. Aiemmin myyntiluvan on saanut Euroopan unionissa Pfizer-Biontechin koronavirusrokote.

– Hyviä uutisia ponnisteluillemme tuoda lisää koronavirusrokotteita eurooppalaisille! Euroopan lääkevirasto arvioi, että Modernan rokote on turvallinen & tehokas. Nyt työskentelemme täydellä nopeudella hyväksyäksemme sen & tehdäksemme sen saatavaksi EU:ssa, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kirjoitti Twitter-tilillään..

Verkkouutiset kertoi tänään Euronewsin uutiseen pohjaten tarkemmin Modernan rokotteen toimintaperiaatteesta.

EU on suunnitellut hankkivansa Modernan rokotetta kaikista koronarokotteista vähiten, Yle kertoi lauantaina. EU:hun tulee Euronewsin mukaan Modernan rokotetta 160 miljoonaa kappaletta.

Good news for our efforts to bring more #COVID19 vaccines to Europeans!

@EMA_News assessed that the @moderna_tx vaccine is safe & effective.

Now we are working at full speed to approve it & make it available in the EU.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021